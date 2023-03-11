Усик та Ф'юрі домовилися провести бій за титул абсолютного чемпіона світу, — WBA

Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик

Президент Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) Хільберто Мендоса отримав підтвердження від команд українця Олександра Усика та британця Тайсона Ф'юрі щодо наявності домовленості щодо проведення об'єднавчого бою.

Про це йдеться у повідомленні організації.

Бій Усик — Ф'юрі

"Вони просять час для роботи над контрактами, щоб закрити угоду", — сказано у релізі WBA.

WBA President Gilberto Mendoza received confirmation from Oleksandr Usyk and Tyson Fury's teams that there is an agreement to make the unification fight. They request time to work on the contracts to close the deal. #UsykFury pic.twitter.com/YhWKZMWXMG — WBA Boxing (@WBABoxing) March 10, 2023

Очікується, що місцем зустрічі Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі стане арена "Вемблі" у столиці Великої Британії — Лондоні. Ймовірна дата бою — 29 квітня.

Нагадаємо, напередодні Ф'юрі висунув ультиматум українцеві, за яким Усик міг сподіватися лише на 30% призових. Український боксер погодився, але за однієї умови — якщо Ф'юрі пожертвує Україні 1 млн фунтів одразу після бою.