Усик и Фьюри договорились провести бой за титул абсолютного чемпиона мира, — WBA

Тайсон Фьюри и Александр Усик

Президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Хильберто Мендоса получил подтверждение от команд украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри о наличии договоренности по проведению объединительного боя.

Об этом говорится в сообщении организации.

Бой Усик — Фьюри

"Они просят время для работы над контрактами, чтобы закрыть сделку", — говорится в релизе WBA.

WBA President Gilberto Mendoza recibil confirmation from Oleksandr Usyk и Tyson Fury's teams, які є намір до здійснення unification fight. Они требуют времени для работы в договорах для продолжения контракта. #UsykFury pic.twitter.com/YhWKZMWXMG — WBA Boxing (@WBABoxing) Март 10, 2023

Ожидается, что местом встречи Александра Усика и Тайсона Фьюри станет арена "Уэмбли" в столице Великобритании — Лондоне. Вероятная дата боя — 29 апреля.

Напомним, накануне Фьюри выдвинул ультиматум украинцу, по которому Усик мог надеяться только на 30% призовых. Украинский боксер согласился, но при одном условии, если Фьюри пожертвует Украине 1 млн фунтов сразу после боя.