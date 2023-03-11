Усик и Фьюри договорились провести бой за титул абсолютного чемпиона мира, — WBA
Президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Хильберто Мендоса получил подтверждение от команд украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри о наличии договоренности по проведению объединительного боя.
Об этом говорится в сообщении организации.
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Бой Усик — Фьюри
"Они просят время для работы над контрактами, чтобы закрыть сделку", — говорится в релизе WBA.
WBA President Gilberto Mendoza recibil confirmation from Oleksandr Usyk и Tyson Fury's teams, які є намір до здійснення unification fight. Они требуют времени для работы в договорах для продолжения контракта. #UsykFury pic.twitter.com/YhWKZMWXMG— WBA Boxing (@WBABoxing) Март 10, 2023
Ожидается, что местом встречи Александра Усика и Тайсона Фьюри станет арена "Уэмбли" в столице Великобритании — Лондоне. Вероятная дата боя — 29 апреля.
Напомним, накануне Фьюри выдвинул ультиматум украинцу, по которому Усик мог надеяться только на 30% призовых. Украинский боксер согласился, но при одном условии, если Фьюри пожертвует Украине 1 млн фунтов сразу после боя.