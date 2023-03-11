Усик прийняв ультиматум Ф'юрі щодо розподілу гонорару за бій, але є умова
Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик погодився на пропозицію володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі щодо розподілу гонорару в бою за звання абсолютного чемпіона світу. Однак висунув йому умову, аби він допоміг Україні.
Відповідне відеозвернення Олександр Усик опублікував у своєму Instagram.
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Яку умову висунув Усик Ф'юрі
Українець прийняв ультиматум британця, який наполягав на розподілі гонорару за схемою 70% на 30% на свою користь. Водночас Усик висунув одну умову — Ф'юрі повинен пожертвувати мільйон фунтів для України.
"Жадібне пузо, я приймаю твою пропозицію гонорару 70% на 30%, але ти обіцяєш пожертвувати Україні 1 млн фунтів одразу після бою", — сказав Усик у своєму зверненні.
Також український боксер додав, що за кожен день затримки Ф'юрі змушений плати українцям 1% зі свого гаманця.
Нагадаємо, чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF Олександр Усик вийде на ринг в об'єднавчому бою з володарем поясу WBC Тайсоном Ф'юрі 29 квітня на лондонському стадіоні Вемблі. Раніше бій планували організувати в Саудівській Аравії, однак цього не вдалося зробити.