Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Усик прийняв ультиматум Ф'юрі щодо розподілу гонорару за бій, але є умова arrow

Усик прийняв ультиматум Ф'юрі щодо розподілу гонорару за бій, але є умова

11 березня 2023 11:32
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Олександр Усик
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик погодився на пропозицію володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі щодо розподілу гонорару в бою за звання абсолютного чемпіона світу. Однак висунув йому умову, аби він допоміг Україні.

Відповідне відеозвернення Олександр Усик опублікував у своєму Instagram.

Читайте також:

Яку умову висунув Усик Ф'юрі

Українець прийняв ультиматум британця, який наполягав на розподілі гонорару за схемою 70% на 30% на свою користь. Водночас Усик висунув одну умову — Ф'юрі повинен пожертвувати мільйон фунтів для України.

"Жадібне пузо, я приймаю твою пропозицію гонорару 70% на 30%, але ти обіцяєш пожертвувати Україні 1 млн фунтів одразу після бою", — сказав Усик у своєму зверненні. 

Також український боксер додав, що за кожен день затримки Ф'юрі змушений плати українцям 1% зі свого гаманця.

Нагадаємо, чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF Олександр Усик вийде на ринг в об'єднавчому бою з володарем поясу WBC Тайсоном Ф'юрі 29 квітня на лондонському стадіоні Вемблі. Раніше бій планували організувати в Саудівській Аравії, однак цього не вдалося зробити.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

11:58 У деяких районах Києва застосували відключення світла, — ДТЕК

11:55 Що робити коли побачили ворожу техніку з антенами: відповідь Мінцифри

11:53 На Одещині чоловік влаштував в теплиці наркоплантацію

Новина з фото

11:52 ​​​​​​​На Дніпропетровщині спіймали на хабарі двох чиновників міськради

11:28 Українські банки будуть видавати кредити інакше: що відомо про зміни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:25 ​​​​​​​У МЗС росії істерично прокоментували ідею перейменування росії в "московію"

11:20 Два потяги з Одеси тимчасово змінять схему руху

11:16 ЄС запровадить морські навчання для боротьби з російськими кораблями-шпигунами, — ЗМІ

11:09 У Бєлгороді на "засічну межу" виділили більше коштів, ніж на дитбудинки, школи і лікарні разом

10:56 Відновлення енергосистеми України після ракетних атак: ситуація у регіонах

Новина з відео

09:45 Скабєєва лякає росіян штучно вирощеними у лабораторіях бандерівцями із підвищеним рівнем русофобії

Новина з відео

08:55 ​​​​​​​Під москвою сталася масштабна пожежа на заводі пластику

Новина з відео

08:45 Віктор Коваленко став героєм матчу з "Інтером"

Новина з відео

08:40 Українські музиканти не можуть виїхати за кордон після скандалу з коміком Щегелем

Новина з відео

22:32 На Netflix покажуть фільм про український борщ: деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

21:20 Зеленський розповів учасникам американського форуму, як живуть українці в умовах війни

Новина з відео

20:33Зеленський розповів про засідання Ставки та потреби України на фронті

Новина з відео

19:39Зірки відстоюють можливість виїзду за кордон: заяви українських селебрітіс

Ексклюзив

19:26Залужний та Буданов на колінах провели в останню путь загиблого героя України Да Вінчі

Новина з відео

19:25 Що приготувати у Великий піст: рецепт соковитих овочевих котлет на кожен день

07:39 "Я знімаю їх так, щоб не говорили, що це недолік": львівська фотографка про поранених військових

06:00Історія уельського журналіста, який 90 років тому викрив Голодомор в Україні

Новина з фото

22:40Грузія: проросійська влада vs прозахідні громадяни

Новина з відео

19:39Зірки відстоюють можливість виїзду за кордон: заяви українських селебрітіс

Ексклюзив

19:26Залужний та Буданов на колінах провели в останню путь загиблого героя України Да Вінчі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:32"Рука допомоги": як держава перетворює малозабезпечених безробітних на бізнесменів

Ексклюзив

17:00Екологічна катастрофа: коли зникне Куяльницький лиман

Новина з фото

09:50 Чаку Норрісу — 83: чим займається одіозний актор, який підтримує Дональда Трампа

Ексклюзив

07:40Надмірна цікавість стає вбивчою на війні: історія бойового медика, якого врятував компот

07:23Ціни на продукти знову вдарять по кишені: які товари подорожчають у 2023-му

Актуальне по темі

None 11 Березень 11:58

У деяких районах Києва застосували відключення світла, — ДТЕК

None 11 Березень 11:55

Що робити коли побачили ворожу техніку з антенами: відповідь Мінцифри

None 11 Березень 11:53

На Одещині чоловік влаштував в теплиці наркоплантацію

None 11 Березень 12:00

​​​​​​​На Дніпропетровщині спіймали на хабарі двох чиновників міськради

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB