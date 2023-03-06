Олександр Усик дав відверте інтерв'ю про бій з Тайсоном Ф'юрі

Українець дав відверте інтерв’ю легендарному футболісту "Манчестер Юнайтед"

Український боксер Олександр Усик планує змінити свою стратегію до бою з британцем Тайсоном Ф’юрі. Попередньо повідомлялось, що бій за звання абсолютного чемпіона світу відбудеться 29 квітня у Лондоні. Потім промоутер Едді Хірн заявив про варіант з Саудівською Аравією, а Френк Уоррен взагалі вже вивчає інші варіанти для свого клієнта.

Яка ймовірність того, що бій року зірветься та що Усик заявив в інтерв’ю YouTube-проекту The Overlap, в матеріалі Новини.LIVE.

Гарі Невелі багато років грав у захисті “Манчестер Юнайтед”. Тепер він, як ведучий спілкується з можливим майбутнім суперником свого земляка “Циганського короля”, як називають уродженця Манчестера Тайсона Ф’юрі.

Олександр Усик заявив, що габарити суперника не відіграють особливої ролі, але він зберетається збільшити власну вагу.

"Якщо людина більша за мене, це не означає, що вона сильніша. Якщо в неї довші руки, ніж у мене, то це не означає, що це їй допоможе. Думаю, у нас зміниться стратегія на поєдинок. Але в підготовці я робитиму ті ж речі, що й завжди – плавати, бігати... Будуть інші серії, тому що він більший за мене. Я набиратиму вагу до того, який мені необхідний, щоб зробити необхідну мені роботу в бою", – сказав Усик.

Також українець не скриває, що цей бій є важливим для всієї країни. Раніше він оголосив збір коштів на відновлення зруйнованого російською армією багатоквартирного будинку в Ірпені. Промоутер Олександр Красюк розповів, що боксер пожертвував на відновлення зруйнованих російською армією міст України значно більше за оголошену суму в 14 мільйонів.

"Я боксую за всіх, хто зараз захищає нашу країну, і на згадку про тих воїнів, яких уже немає з нами. Також для всіх, хто хоче бути вільним і хто стояв за свою країну проти тих, хто прийшов нас завоювати", – каже український чемпіон.

А от сторона британця поводиться дивно. Батько Тайсона Джон Фьюрі впевнений, що розподіл гонорару має бути 60 на 40 на користь його сина, а сторона українця хоче 50 на 50.

Раніше батько Фьюрі-старший висловив упевненість у тому, що його син нокаутує Усика. Він висміяв фізичну форму українця та порадив йому побитися з дружиною сина Періс.

Ці суперечки призводять до того, що вже поступово активізуються різні боксерські організації. Українцю загрожує низка обов'язкових захистів — Деніел Дюбуа (WBA), Філіп Хргович (IBF) та Джо Джойс (WBO) зачекалися свого шансу вперше в кар'єрі воювати за повноцінний чемпіонський пояс.

Промоутер Хрговича Калле Зауеярлянд, вже пропонує кандидатуру свого проспекта.

"В інтересах боксу цей поєдинок має відбутися. І я вірю, що він відбудеться. А якщо ні, тоді першим на черзі має бути Хргович. Я здивуюся, якщо Усик та Ф'юрі домовляться. Але достеменно не знаю, чим усе закінчиться. Очевидно, що у них виникли суперечки з приводу того, чия ринкова вартість вища. Не знаю, хто ініціатор всього цього — Усик, Ф'юрі чи промоутери", – каже Калле Зауеярлянд.

Цікаво, що промоутер Ф'юрі Френк Уоррен співпрацює з двома іншими потенційними суперниками Усика - Дюбуа та Джойсом. Він стверджує, що якщо не Тайсон, Олександр поб'ється з Денієлом, той уже тренується.

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