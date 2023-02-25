Коли буде бій Усика та Ф'юрі

Боксери зустрінуться наприкінці квітня в Англії

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF Олександр Усик вийде на ринг в об'єднавчому бою з володарем поясу WBC Тайсоном Ф'юрі 29 квітня на лондонському стадіоні Вемблі.

Про це повідомив промоутер українського боксера Олександр Красюк.

"Так, ми справді вже зараз плануємо цей поєдинок у Лондоні на Вемблі. Стадіон заброньований на 29 квітня спеціально для цієї події", — стверджує промоутер.

За словами представника українського спортсмена спочатку очікувалось, що бій планувалося провести у Саудівській Аравії, але ймовірно завадив фінансовий аспект.

"Обставини склалися таким чином, що це неможливо через якісь складнощі, цілком можливо, фінансові, цілком можливо, організаційні. Саудити нам не підтверджують дату 29 квітня. Точніше, кілька разів підтверджували, а зараз уже ні. Вони говорять про свою готовність організувати цей поєдинок восени. А це неможливо. Бо Усик бився влітку, у серпні. Йому потрібен поєдинок, він уже в тренувальному таборі", — сказав Красюк у коментарі BoxOffice.

Зазначимо, також Олександр Красюк розповів, які умови було запропоновані Тайсону Ф'юрі під час переговорів про організацію бою з Олександром Усиком.

Також за словами промоутера, команда українського боксера має запасний план захистити титули. Першим суперником може стати обов'язковий претендент по лінії WBA британець Даніель Дюбуа.

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