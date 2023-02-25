Когда будет бой Усика и Фьюри

Известна точная дата и место боя Усика и Фьюри: когда встретятся боксеры
Чемпион мира в сверхтяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF Александр Усик выйдет на ринг в объединительном бою с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри 29 апреля на лондонском стадионе Уэмбли.
Об этом сообщил промоутер украинского боксера Александр Красюк.
-
Следователь, расследовавший дело против Поворознюка, оказался его охранником: детали
-
"Зарабатывал систематически по 300 долларов за анализ": в Одесской области на взятке поймали чиновника Гостаможслужбы
-
Папа Римский получил символический подарок из Мариуполя
-
Очевидно не ПВО: в Мариуполе взорвался склад с боекомплектами окупантов
-
Власти Киевщины продлили действие комендантского часа
-
Увеличили корабельную группировку в два раза: Гуменюк об активности россиян в Черном море
-
Может быть громко: жителей Киевщины предупредили о взрывах
-
Украина заминирует двухкилометровую полосу на границе с рф и Беларусью: решение парламента
-
"Хотели потролить россию": украинские крымские татары открыли ресторан "Крым" напротив посольства рф в Польше
-
Настоящая истерика: оккупанты пытаются успокоить мариупольцев работой ПВО, однако те им не доверяют
"Да, мы действительно уже сейчас планируем этот поединок в Лондоне на Уэмбли. Стадион забронирован на 29 апреля специально для этого события" , — утверждает промоутер.
По словам представителя украинского спортсмена, сначала ожидалось, что бой планировалось провести в Саудовской Аравии, но вероятно помешал финансовый аспект.
"Обстоятельства сложились таким образом, что это невозможно из-за каких-то сложностей, вполне возможно, финансовых, вполне возможно, организационных. Саудиты нам не подтверждают дату 29 апреля. Точнее, несколько раз подтверждали, а сейчас уже нет. Они говорят о своей готовности организовать этот поединок". осенью. А это невозможно. Потому что Усик бился летом, в августе. Ему нужен поединок, он уже в тренировочном лагере", — сказал Красюк в комментарии BoxOffice.
Отметим, Александр Красюк рассказал, какие условия были предложены Тайсону Фьюри во время переговоров об организации боя с Александром Усиком.
Также по словам промоутера, у команды украинского боксера есть запасной план защитить титулы. Первым соперником может стать обязательный претендент по линии WBA британец Даниэль Дюбуа.
Главный тренер "Марселя" Игорь Тудор перед матчем с ПСЖ рассказал о влиянии Руслана Малиновского на игру команды. В прошлом матче этих команд именно украинец забил решающий гол.