Когда будет бой Усика и Фьюри

Боксеры встретятся в конце апреля в Англии

Чемпион мира в сверхтяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF Александр Усик выйдет на ринг в объединительном бою с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри 29 апреля на лондонском стадионе Уэмбли.

Об этом сообщил промоутер украинского боксера Александр Красюк.

"Да, мы действительно уже сейчас планируем этот поединок в Лондоне на Уэмбли. Стадион забронирован на 29 апреля специально для этого события" , — утверждает промоутер.

По словам представителя украинского спортсмена, сначала ожидалось, что бой планировалось провести в Саудовской Аравии, но вероятно помешал финансовый аспект.

"Обстоятельства сложились таким образом, что это невозможно из-за каких-то сложностей, вполне возможно, финансовых, вполне возможно, организационных. Саудиты нам не подтверждают дату 29 апреля. Точнее, несколько раз подтверждали, а сейчас уже нет. Они говорят о своей готовности организовать этот поединок". осенью. А это невозможно. Потому что Усик бился летом, в августе. Ему нужен поединок, он уже в тренировочном лагере", — сказал Красюк в комментарии BoxOffice.

Отметим, Александр Красюк рассказал, какие условия были предложены Тайсону Фьюри во время переговоров об организации боя с Александром Усиком.

Также по словам промоутера, у команды украинского боксера есть запасной план защитить титулы. Первым соперником может стать обязательный претендент по линии WBA британец Даниэль Дюбуа.

Главный тренер "Марселя" Игорь Тудор перед матчем с ПСЖ рассказал о влиянии Руслана Малиновского на игру команды. В прошлом матче этих команд именно украинец забил решающий гол.