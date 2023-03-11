Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow Усик принял ультиматум Фьюри по распределению гонорара за бой, но есть условие arrow

Усик принял ультиматум Фьюри по распределению гонорара за бой, но есть условие

11 марта 2023 11:32
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Александр Усик
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Чемпион мира в сверхтяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик согласился на предложение обладателя титула WBC Тайсона Фьюри по распределению гонорара в бою за звание абсолютного чемпиона мира. Однако выдвинул ему условие, чтобы он помог Украине.

Соответствующее видео обращение Александр Усик опубликовал в своем Instagram.

Читайте также:

Какое условие выдвинул Усик Фьюри

Украинец принял ультиматум британца, который настаивал на распределении гонорара по схеме 70% на 30% в свою пользу. В то же время Усик выдвинул одно условие — Фьюри должен пожертвовать миллион фунтов для Украины.

"Жадное пузо, я принимаю твое предложение гонорара 70% на 30%, но ты обещаешь пожертвовать Украине 1 млн фунтов сразу после боя", — сказал Усик в своем обращении.

Также украинский боксер добавил, что за каждый день задержки Фьюри вынужден платить украинцам 1% из своего кошелька.

Напомним, чемпион мира в сверхтяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF Александр Усик выйдет на ринг в объединительном бою с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри 29 апреля на лондонском стадионе Уэмбли. Ранее бой планировалось организовать в Саудовской Аравии, однако этого не удалось сделать.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

12:27 Эвакуируясь в другой город, можно оформить уход за родственником: детали

12:27 Латвийскому политику, обругавшему делегацию россии в ОБСЕ, грозит суд: подробности

12:23Усик и Фьюри договорились провести бой за титул абсолютного чемпиона мира, — WBA

12:13 Сырский рассказал о ситуации в Бахмуте и предупредил, что наступление ВСУ "уже не за горами"

Новина з відео

12:04 Терроборонцы показали, в каких условиях происходит эвакуация раненых из Бахмута

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:58 В некоторых районах Киева применили отключения света, — ДТЭК

11:55 Что делать когда увидели вражескую технику с антеннами: ответ Минцифры

11:53 В Одесской области мужчина устроил в теплице наркоплантацию

Новина з фото

11:52 В Днепропетровской области поймали на взятке двух чиновников горсовета

11:28 Украинские банки будут выдавать кредиты по-другому: что известно об изменениях

Новина з відео

12:04 Терроборонцы показали, в каких условиях происходит эвакуация раненых из Бахмута

Новина з відео

09:45 Скабеева пугает россиян выращенными в лабораториях бандеровцами с повышенным уровнем русофобии

Новина з відео

08:55 ​​ ​Под москвой случился масштабный пожар на заводе пластика

Новина з відео

08:45 Виктор Коваленко стал героем матча с "Интером"

Новина з відео

08:40 Украинские музыканты не могут уехать за границу после скандала с комиком Щегелем

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

22:32 На Netflix покажут фильм об украинском борще: детали

Новина з відео

21:20 Зеленский рассказал участникам американского форума, как живут украинцы в условиях войны

Новина з відео

20:33Зеленский рассказал о заседании Ставки и потребностях Украины на фронте

Новина з відео

19:39Звезды отстаивают возможность выезда за границу: заявления украинских селебритис

Эксклюзив

19:26Залужный и Буданов на коленях провели в последний путь погибшего героя Украины Да Винчи

07:39 "Я снимаю их так, чтобы не говорили, что это недостаток": львовский фотограф о раненых военных

06:00История уэльского журналиста, 90 лет назад разоблачившего Голодомор в Украине

Новина з фото

22:40Грузия: пророссийские власти vs прозападные граждане

Новина з відео

19:39Звезды отстаивают возможность выезда за границу: заявления украинских селебритис

Эксклюзив

19:26Залужный и Буданов на коленях провели в последний путь погибшего героя Украины Да Винчи

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:32"Рука помощи": как государство превращает малообеспеченных безработных в бизнесменов

Эксклюзив

17:00Экологическая катастрофа: когда исчезнет Куяльницкий лиман

Новина з фото

09:50 Чаку Норрису — 83: чем занимается одиозный актер, поддерживающий Дональда Трампа

Эксклюзив

07:40Чрезмерное любопытство становится убийственным на войне: история боевого медика

07:23Цены на продукты снова ударят по карману: какие товары подорожают в 2023 году

Актуальное по теме

None 11 Март 12:25

Эвакуируясь в другой город, можно оформить уход за родственником: детали

None 11 Март 12:27

Латвийскому политику, обругавшему делегацию россии в ОБСЕ, грозит суд: подробности

None 11 Март 12:23

Усик и Фьюри договорились провести бой за титул абсолютного чемпиона мира, — WBA

None 11 Март 12:13

Сырский рассказал о ситуации в Бахмуте и предупредил, что наступление ВСУ "уже не за горами"

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB