Усик принял ультиматум Фьюри по распределению гонорара за бой, но есть условие

Александр Усик

Чемпион мира в сверхтяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик согласился на предложение обладателя титула WBC Тайсона Фьюри по распределению гонорара в бою за звание абсолютного чемпиона мира. Однако выдвинул ему условие, чтобы он помог Украине.

Соответствующее видео обращение Александр Усик опубликовал в своем Instagram.

Какое условие выдвинул Усик Фьюри

Украинец принял ультиматум британца, который настаивал на распределении гонорара по схеме 70% на 30% в свою пользу. В то же время Усик выдвинул одно условие — Фьюри должен пожертвовать миллион фунтов для Украины.

"Жадное пузо, я принимаю твое предложение гонорара 70% на 30%, но ты обещаешь пожертвовать Украине 1 млн фунтов сразу после боя", — сказал Усик в своем обращении.

Также украинский боксер добавил, что за каждый день задержки Фьюри вынужден платить украинцам 1% из своего кошелька.

Напомним, чемпион мира в сверхтяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF Александр Усик выйдет на ринг в объединительном бою с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри 29 апреля на лондонском стадионе Уэмбли. Ранее бой планировалось организовать в Саудовской Аравии, однако этого не удалось сделать.