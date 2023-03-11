Віктор Коваленко допоміг Спеції перемогти Інтер

Українець вийшов на заміну та заробив пенальті

Команда Віктора Коваленка в серії А “Спеція” несподівано переграла одного з лідерів “Інтер” з Мілану. Український півзахисник з’явився на полі на 67-й хвилині, взяв участь у переможному голі та заробив одну з кращих оцінок в команді.

Подробиці в матеріалі Новини.LIVE

"Спеція" не перемагала у чемпіонаті Італії майже два місяці та опинилась прямо над зоною вильоту. Востаннє команда набирала три очки ще 15 січня у матчі з “Торіно”. Після цього у семи турах лігурійці лише тричі зіграли внічию, програвши 4 поєдинки.

Особливо на висоті був у цей вечір польский воротар лігурійців Дронговський. На 14-й хвилині він відбив пенальті від Мартінеса, потім ще кілька разів рятував свою команду. Могли до перерви забити й господарі, але після удару Агудело гостей підстрахувала поперечина.

На початку другого тайму гол міланців не зарахували через положення поза грою, а в складі “Спеції” відзначився Даніель Мальдіні, який теж вийшов на заміну.

На 67-й хвилині вийшов і Віктор Коваленко, а на 83-й Інтер отримав право на інший пенальті. Лукаку пробив Дронговський – 1:1. Й тут справу до власних рук взяв Коваленко. Українець впав у штрафний майданчик після контакту з Дюмфрісом – 11-метровий, який реалізував Нзола.

Загалом за матч від WhoScored Віктор отримав 6,8 балів. Більше у складі господарів лише у Дронговські - 8,1, Нзоли - 7,8 та Ампаду - 7,2.

2:1 – сенсаційна перемога аутсайдера віддалила команду від зони вильоту.

Останні місяці після переходу у "Челсі" складаються для Михайла Мудрика невдало. Проте його морально підтримують й відомі українські спортсмени, такі як Олександр Усик та не ховає можливості випустити його в матчі проти "Лестера" й головний тренер Грем Поттер.