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Усик пророкує Мудрику Золотий м’яч, а Поттер хоче випустити проти "Лестера"

11 березня 2023 06:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Усик пророкує Мудрику Золотий м’яч, а Поттер хоче випустити проти Лестера
Тренер "Челсі" та відомий український боксер підтримали футболіста
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Останні місяці після переходу у "Челсі" складаються для Михайла Мудрика невдало. Проте його морально підтримують й відомі українські спортсмени, такі як Олександр Усик та не скриває можливості випустити його в матчі проти "Лестера" й головний тренер Грем Поттер.

Шанси на подальший розвиток українського вінгера в АПЛ в матеріалі Новини.LIVE.

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Боксер Олександр Усик, чемпіон світу у надважкій вазі, відповів на запитання щодо трансферу півзахисника Михайла Мудрика з "Шахтаря" до "Челсі":

"100 млн. євро за Мудрика? Ні, така сума не шокує. Усе піднялося: ціни, гроші. Вони стали трохи вищими, ніж були. Мені здається, що він коштує трохи більше 100 млн. Я спостерігаю за цим хлопцем. Вперше побачив його на матчах U-17 чи U-19. У нього зачіска, яка впадає у вічі, татуювання. Я спостерігав його. І мені подобається гра Мудрика. Мені здається, що хлопець може привезти четвертий Золотий м'яч в Україну", – каже Усик.

Александр Усик

Раніше володарями Золотого м'яча були українці Олег Блохін (1975), Ігор Бєланов (1986), Андрій Шевченко (2004).

Водночас наставник "Челсі" Грем Поттер похвалив українського півзахисника Михайла Мудрика. Коуч лондонського клубу висловив упевненість у якостях Мудрика.

Поттер: "Прийти та почати грати в АПЛ не так просто"

"Це гравець, в якого ми дуже віримо. Поки що він ще адаптується до нової ситуації. Коли він прибув, він справді був лише на початку передсезонної кампанії. Просто прийти та почати грати у Прем'єр-лізі не так просто. Але день у день і тиждень за тижнем він стає сильнішим і сильнішим, тому завтра він буде у складі. Є шанс, що він зможе зіграти з Лестером", – повідомив тренер.

Мудрик и Трубин

Михайло Мудрик перейшов у Челсі у січні та підписав контракт на вісім з половиною років. Сині представили свого новачка на Стемфорд Брідж у перерві поєдинку 20-го туру АПЛ із "Крістал Пелас" (1:0).

У складі лондонського клубу український півзахисник провів шість матчів, не відзначившись результативними діями. "Челсі" у турнірній таблиці АПЛ йде на десятому місці та зіграє із "Лестером" 11 березня.

Олександр Зінченко став найкращим гравцем "Арсеналу" у лютому за версією вболівальників. Українець набрав 49% голосів, випередивши Габріела Магальяеса та Букайо Сака. Це вже другий місяць поспіль, коли Зінченко отримує звання найкращого гравця клубу.


 

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