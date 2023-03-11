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Усик предсказывает Мудрику Золотой мяч, а Поттер хочет выпустить против "Лестера"

11 марта 2023 06:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Усик предсказывает Мудрику Золотой мяч, а Поттер хочет выпустить против Лестера
Тренер "Челси" и известный украинский боксер поддержали футболиста
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Последние месяцы после перехода в "Челси" складываются для Михаила Мудрика неудачно. Однако его морально поддерживают и известные украинские спортсмены, такие как Александр Усик и не скрывает возможности выпустить его в матче против Лестера и главный тренер Грэм Поттер.

Шансы на дальнейшее развитие украинского вингера в АПЛ в материале Новини.LIVE.

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Боксер Александр Усик, чемпион мира в сверхтяжелом весе, ответил на вопрос о трансфере полузащитника Михаила Мудрика из "Шахтера" в "Челси":

"100 млн. евро за Мудрика? Нет, такая сумма не шокирует. Все поднялось: цены, деньги. Они стали немного выше, чем были. Мне кажется, что он стоит чуть больше 100 млн. Я наблюдаю за этим парнем. Впервые увидел его на матчах U-17 или U-19. У него прическа, которая бросается в глаза, татуировка. Я наблюдал его. И мне нравится игра Мудрика. Мне кажется, что парень может привезти четвертый Золотой мяч в Украину", — говорит Усик.

Александр Усик

Ранее обладателями Золотого мяча были украинцы Олег Блохин (1975), Игорь Беланов (1986), Андрей Шевченко (2004).

В то же время наставник "Челси" Грэм Поттер похвалил украинского полузащитника Михаила Мудрика. Коуч лондонского клуба выразил уверенность в качествах Мудрика.

Поттер: "Прийти и начать играть в АПЛ не так просто"

"Это игрок, в которого мы очень верим. Пока он еще адаптируется к новой ситуации. Когда он прибыл, он действительно был только в начале предсезонной кампании. Просто прийти и начать играть в Премьер-лиге не так просто. Но день в день и неделю за неделей он становится сильнее и сильнее, поэтому завтра он будет в составе. Есть шанс, что он сможет сыграть с Лестером", — сообщил тренер.

Мудрик и Трубин

Михаил Мудрик перешел в Челси в январе и подписал контракт на восемь с половиной лет. Синие представили своего новичка на Стемфорд Бридж в перерыве поединка 20-го тура АПЛ с "Кристалл Пелас" (1:0).

В составе лондонского клуба украинский полузащитник провел шесть матчей, не отличившись результативными действиями. "Челси" в турнирной таблице АПЛ идет на десятом месте и сыграет с "Лестером" 11 марта.

Александр Зинченко стал лучшим игроком "Арсенала" в феврале по версии болельщиков. Украинец набрал 49% голосов, опередив Габриэла Магальяэса и Букайо Сака. Это уже второй месяц подряд, когда Зинченко получает звание лучшего игрока клуба.

 

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