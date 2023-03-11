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Виктор Коваленко стал героем матча с "Интером"

11 марта 2023 08:45
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Виктор Коваленко помог Специи победить Интер
Украинец вышел на замену и заработал пенальти
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Команда Виктора Коваленко в серии А "Специя" неожиданно обыграла одного из лидеров "Интер" из Милана. Украинский полузащитник появился на поле на 67-й минуте, принял участие в победном голе и заработал одну из лучших оценок в команде.

Подробности в материале Новини.LIVE

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"Специя" не побеждала в чемпионате Италии почти два месяца и оказалась прямо над зоной вылета. В последний раз команда набирала три очка еще 15 января в матче с "Торино". После этого в семи турах лигурийцы всего трижды сыграли вничью, проиграв 4 поединка.

Особенно на высоте был в этот вечер польский вратарь лигурийцев Дронговский. На 14-й минуте он отразил пенальти от Мартинеса, затем еще несколько раз спасал свою команду. Могли до перерыва забить и хозяева, но после удара Агудело гостей подстраховала перекладина.

В начале второго тайма гол миланцев не засчитали из-за положения вне игры, а в составе "Специи" отличился Даниэль Мальдини, тоже вышедший на замену.

На 67-й минуте вышел и Виктор Коваленко, а на 83-й Интер получил право на другой пенальти. Лукаку пробил Дронговский – 1:1. И тут дело в свои руки взял Коваленко. Украинец упал в штрафную после контакта с Дюмфрисом – 11-метровый, который реализовал Нзола.

Всего за матч от WhoScored Виктор получил 6,8 балла. Больше в составе хозяев только в Дронговске – 8,1, Нзолы – 7,8 и Ампада – 7,2.

2:1 – сенсационная победа аутсайдера удалила команду от зоны вылета.

Последние месяцы после перехода в "Челси" складываются для Михаила Мудрика неудачно. Однако его морально поддерживают и известные украинские спортсмены, такие как Александр Усик и не скрывает возможности выпустить его в матче против Лестера и главный тренер Грэм Поттер.

 

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