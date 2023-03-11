Дружина Олександра Усика взяла участь в еротичній фотосесії

Катерина Усик зробила відверті фото

В той час, як Усик та Ф'юрі домовилися провести бій за титул абсолютного чемпіона світу за словами президента WBA, дружина українського боксера Катерина вирішала взяти участь в еротичній фотосесії.

Її світлини в Інстаграм виклала фотограф Регіна Залюбовська, повідомляють Новини.LIVE.

"Жіночність – це енергія, яка робить жінку унікальною…це гармонія зі своїм тілом, любові до себе, свобода думок 💙💛 @usykkaterina 🌷", – підписала роботу фотограф.

На самих фото Катерина Усик зображена під дощем у короткій сукні.

За кілька годин публікація зібрала не так багато реакції, але деякі підписники вже відзначили красу дружини боксера.

"Неймовірна дружина @usykaa як же ж пощастило", – написали в одному з коментарів.

Додамо, що кілька днів тому Катерина розмістила у себе в Інстаграм сторіз, у якій відреагувала на розстріл українського військового росіянами.

"Слава Україні. Вічна пам'ять нашим військовим та нашим героям. Я вірю у нашу перемогу. І бажаю кожному виродку, що прийшов на нашу землю, в ній і гнити. Тварини. Нарікайте, блокуйте. Боягузи", - написала вона.

Варто зазначити, що військові рф розстріляли українця після його слів "Слава Україні".

Раніше Катерина Усик висловилася про річницю війни з Росією, наголосивши, що цей рік приніс дуже багато болю, горя та сліз.

"Рік приніс дуже багато болю, горя та сліз. Був страх та нерозуміння. За що? Ми навчилися цінувати, берегти, допомагати один одному, жити з однією валізою, не будувати жодних планів, навіть звикли до звуку повітряної тривоги. Усвідомили, наскільки дуже любимо свою Країну. Наскільки нас не зламати. Що чекає на нас, відомо тільки Богу. Єдине, у чому впевнена – треба набратися сил та терпіння. Йдемо далі. Дякую всім, хто захищає нашу Україну. Моя сім'я зробить все можливе, щоб продовжувати прославляти та допомагати. Бережіть себе", – відзначила жінка.

Президент Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) Хільберто Мендоса отримав підтвердження від команд українця Олександра Усика та британця Тайсона Ф'юрі щодо наявності домовленості щодо проведення об'єднавчого бою.

Раніше українець погодився на пропозицію володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі щодо розподілу гонорару в бою за звання абсолютного чемпіона світу. Однак висунув йому умову, аби він допоміг Україні.