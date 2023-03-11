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Мудрик отримав похвалу від Поттера, але не врятувався від мемів в стилі "007"

11 березня 2023 22:55
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Меми про Мудрика
Українець зіграв непоганий матч, але очікування досі великі
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Михайло Мудрік вийшов у стартовому складі та зробив першу гольову дію за 7 матчів у "Челсі". Він отримав середній бал від WhoScored, слова підтримки від тренера, але в соцмережах "полювання на Джеймса Бонда" продовжуються.

Чому українця порівнюють зі спецагентом та підсумки реакції на його гру в матеріалі Новини.LIVE.

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"Довіряй процесу, ніколи не поспішай, будь терплячим, і він все зробить", – написав в сторіз у своєму Instagram Мудрик після переконливої перемоги над "Лестером" - 3:1. 

мудрик

Наприкінці другого тайму він встиг забити гол, але м'яч скасували через VAR. Після цього Михайло зробив свій перший асист за лондонську команду.

WhoScored за підсумками матчу АПЛ, який "Челсі" виграв у "Лестера" з рахунком 3:1, оцінив гру українського хавбека Синіх Михайла Мудрика на 6,9 бала. Це середня оцінка серед тих, хто вийшов за основу.

Наставник лондонців Поттер прокоментував якість гри українця у матчі АПЛ, похваливши Мудрика:

"Він ставатиме все краще і краще. Він молодий гравець, у якого не так багато досвіду, тому з кожною грою він ставатиме краще і краще. Його ставлення фантастичне", - сказав Поттер в інтерв'ю Football.london.

Але головна критика на адресу українця полетіла у вигляді жартів в соцмережах, адже деякі вболівальники вже називали Мудрика "Джеймсом Бондом" та очікували, що у нього будуть показники "007" - 0 голів, 0 асистів у 7 матчах.

"Хвилина мовчання для усіх, у кого були збережені ці меми про Мудрика 007 у чернетках", – написав один з фанів в Твіттер.

"Мудрик втратив свій шанс замінити Деніела Крейга на позиції 007", – пожартували в іншому дописі.

"Не буде жартів про Мудрика 007, бо він зробив асист", – повідомляє ще один жартівник.

Нагадаємо, після перемоги "Челсі" посідає 10 місце в АПЛ. 

Тим часом 17-й тур української Прем’єр-ліги розпочався в суботу одразу 4-ма матчами. Серед трійки лідерів грала лише луганська Зоря та здобула впевнену перемогу над Львовом. Інгулець зумів вирвати перемогу в кінцівці матчу із Металістом, а Минай та Олександрія, Чорноморець та Металіст 1925 поділили очки.

 

 

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