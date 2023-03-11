Українець зіграв непоганий матч, але очікування досі великі

Михайло Мудрік вийшов у стартовому складі та зробив першу гольову дію за 7 матчів у "Челсі". Він отримав середній бал від WhoScored, слова підтримки від тренера, але в соцмережах "полювання на Джеймса Бонда" продовжуються.

Чому українця порівнюють зі спецагентом та підсумки реакції на його гру в матеріалі Новини.LIVE.

"Довіряй процесу, ніколи не поспішай, будь терплячим, і він все зробить", – написав в сторіз у своєму Instagram Мудрик після переконливої перемоги над "Лестером" - 3:1.

Наприкінці другого тайму він встиг забити гол, але м'яч скасували через VAR. Після цього Михайло зробив свій перший асист за лондонську команду.

WhoScored за підсумками матчу АПЛ, який "Челсі" виграв у "Лестера" з рахунком 3:1, оцінив гру українського хавбека Синіх Михайла Мудрика на 6,9 бала. Це середня оцінка серед тих, хто вийшов за основу.

Наставник лондонців Поттер прокоментував якість гри українця у матчі АПЛ, похваливши Мудрика:

"Він ставатиме все краще і краще. Він молодий гравець, у якого не так багато досвіду, тому з кожною грою він ставатиме краще і краще. Його ставлення фантастичне", - сказав Поттер в інтерв'ю Football.london.

Але головна критика на адресу українця полетіла у вигляді жартів в соцмережах, адже деякі вболівальники вже називали Мудрика "Джеймсом Бондом" та очікували, що у нього будуть показники "007" - 0 голів, 0 асистів у 7 матчах.

"Хвилина мовчання для усіх, у кого були збережені ці меми про Мудрика 007 у чернетках", – написав один з фанів в Твіттер.

A moment of silence to everyone who had these 007 Mudryk memes in their drafts 🕊️ pic.twitter.com/qd3KWFOAQR — Janty (@CFC_Janty) March 11, 2023

"Мудрик втратив свій шанс замінити Деніела Крейга на позиції 007", – пожартували в іншому дописі.

Mudryk missed his chance to replace Daniel Craig as 007. No 007 pic.twitter.com/fgmS5BroIj — WAZIRI ÈKO 👳🏾‍♂️🏅 (@koreiibikunle) March 11, 2023

"Не буде жартів про Мудрика 007, бо він зробив асист", – повідомляє ще один жартівник.

no mudryk 007 jokes on twittah as he gets assist pic.twitter.com/Wt8wCmCK4l — 478 days until Sczsesny's contract runs out 🇭🇷 (@not_morata) March 11, 2023

Нагадаємо, після перемоги "Челсі" посідає 10 місце в АПЛ.

Тим часом 17-й тур української Прем’єр-ліги розпочався в суботу одразу 4-ма матчами. Серед трійки лідерів грала лише луганська Зоря та здобула впевнену перемогу над Львовом. Інгулець зумів вирвати перемогу в кінцівці матчу із Металістом, а Минай та Олександрія, Чорноморець та Металіст 1925 поділили очки.