Впевнена перемога Зорі, успіх Інгульця, нічиї для Олександрії та Чорноморця

Суботні матчі УПЛ подарували 11 голів

17 тур української Прем’єр-ліги розпочався в суботу одразу 4 матчами. Серед трійки лідерів грала лише луганська Зоря та здобула впевнену перемогу над Львовом. Інгулець зумів вирвати перемогу в кінцівці матчу із Металістом, а Минай та Олександрія, Чорноморець та Металіст 1925 поділили очки.

Підсумки та відеоогляди першого дня 17 туру УПЛ в матеріалі Новини.LIVE.

Луганська Зоря, яка йде на третій позиції, у домашньому матчі здобула впевнену перемогу над Львовом з рахунком 3:1.

Рахунок у матчі було відкрито на 34 хвилині поєдинку, коли у воротах гостей розписався Назарій Русин. Потім на 54 хвилині Максим Імереков подвоїв перевагу своєї команди. На 70 хвилині зустрічі Сергій Булеца забив третій м'яч у ворота Львова.

Проте останнє слово було за командою Олега Дулуба, яка забила на 87 хвилині, коли результативним ударом відзначився Владислав Бугай.

Зоря — Львів 3:1

Голи: Русин, 34, Імереков, 54, Булеца, 70 — Бугай, 87.

Зоря: Сапутін — Снурніцин, Батагов, Імереков, Бутко — Бражко, Мишньов (Чурко, 75) — Герреро (Погорілий, 75), Булеца (Дришлюк, 85), Хлань (Антюх, 66) — Русин (Хахльов, 86).

Львів: Рибка — Грисьо, Траоре, Ігор, Никитюк — Алібеков (Богунов, 68), Кузик — Беляєв, Антоніо, Свржняк (Мильченко, 56) — Есеола (Бугай, 46).

Попередження: Імереков, Герреро — Никитюк, Алібеков, Антоніо, Траоре

Олександрія стартувала у 2023 році з двох нічиїх підряд, хоча 2:2 з лідером Дніпром-1 можна вважати позитивним результатом.

У матчі із Минаєм підопічні Руслана Ротаня пропустили швидкий гол. Суперник увімкнув пресинг, і вже на другій хвилині Шевченко просто подарував м’яч Вітенчуку до центральної зони перед власним штрафним, а той спокійно пробив у правий кут.

А врятувати поєдинок вдалося лише наприкінці зустрічі завдяки помилці арбітрів, які на 84 хвилині прогледіли офсайду у Кожушка на правому фланзі, після чого той подав на дальній кут воротарського під удар у падінні для Третьякова.

Минай — Олександрія 1:1

Голи: Вітенчук, 2 — Третьяков, 84

Минай: Бандура — Гончар, Горін, Мельник, Кравчук, Булеза — Воробчак (Рогозинський, 90), Шишка, Вітенчук (Петько, 77), Твердохліб (Колесник, 90) — Вишневський (Гечев, 86).

Олександрія: Шевченко — Мірошніченко, Бондаренко, Бабогло, Цуріков — Мустафаєв (Волошин, 85), Михайленко (Сігеєв, 64), Рибалка (Ковалець, 46) — Калітвінцев (Кожушко, 46), Кулаков (Кобзар, 63), Третьяков.

Попередження: Горін — Кобзар

Інгулець з перших хвилин у матчі із Металістом заволодів ініціативою і мав всі шанси забити швидкий м'яч, але зробив це на 28-й хвилині. Після передачі Нагієва у дальній кут головою прицільно пробив Одарюк – 1:0.

У другому таймі більше контролювали м'яч гості та зуміли забити після кутового. Прядун скинув м'яч на Паті, а легіонер зробив рахунок 1:1. Дебютний гол в УПЛ для французького новачка.

Але переможний м’яч провели все ж таки господарі. Козак віддав на Одарюка, а Володимир без особливих проблем оформив дубль – 2:1. До речі, Володимир забиває у другому матчі поспіль.

Інгулець — Металіст 2:1

Голи: Одарюк, 28, 77 — Паті, 64.

Інгулець: Паламарчук — Смоляков, Кучеренко, Ковальов, Ченбай (Мельничук, 67) — Клименко, Нагієв — Козак, Кухарук, Одарюк — Сітало (Марусич, 46).

Металіст: Єрмолов — Паті, Ралюченко, Мизюк, Романюк (Порох, 90) — Демченко (Коркішко, 62), Чайковський (Панасенко, 46) — Картушов, Наумець (Самеул, 75), Бойчук — Прядун.

Попередження: Ченбай, Ковальов — Демченко.

Вилучення: Паті, 90+5 (прямая червона картка)

Матч Чорноморця та Металіста 1925 року розпочався зі швидкого гола господарів. Одесити розіграли гарну комбінацію на правому фланзі й Алефіренко замкнув передачу у воротарському. Майже одразу Юсову не вистачило точності, коли він головою пробив над голкіпером у стійку.

Однак незабаром гості використали перший серйозний шанс: ексгравець "моряків" Вачіберадзе точним ударом з лінії штрафного закрутив під ліву стійку.

До перерви у команд ще були момент, а в другому таймі стали грати більше з думками про власні ворота. В підсумку – 1:1.

Чорноморець — Металіст 1925 – 1:1

Голи: Алефіренко, 9 — Вачіберадзе, 19

Чорноморець: Непогодов — Путря, Салюк, Гучек, Брагару — Кузик (Політило, 85), Васильєв, Демченко — Бадібанга (Штогрін, 86), Юсов (Гладкий, 83), Алефіренко.

Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Безуглий, Курило, Шершень — Габелок, Я. Мартинюк, Вачіберадзе (Островський, 88) — Русин (Капінус, 87), Бичек (Чирук, 66), Дмитренко (Ременюк, 73).

Попередження: Вачіберадзе, Жичиков, Курило, Ременюк, Мартинюк

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