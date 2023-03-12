Малиновский рассказал о своей форме, Санчесе и стремлении попасть в ЛЧ

Полузащитник "Марселя" дал развернутое интервью

Украинский полузащитник французского "Марселя" Руслан Малиновский ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции перед игрой 27-го тура Лиги 1. Он рассказал об адаптации во Франции, судействе в Серии А, Алексисе Санчесе и атмосфере на Велодроме.

Комментарии игрока сборной Украины в материале Новости.LIVE.

"Я во Франции два месяца. Чувствую себя ближе к одноклубникам, понял, как работает клуб. Мне здесь хорошо. Марсель действительно важен клуб во Франции. Лига 1 – физически очень сильный чемпионат, в каждом матче всегда нужно выкладываться на 100%. Каждая встреча. В Италии чемпионат более тактичный, но менее технический", — говорит Малиновский.

Также игрок сравнил судейство в двух чемпионатах, в которых он играл в последнее время.

"Каждая страна имеет систему судейства свою. В Италии мы встречались с бывшим арбитром, чтобы узнать новые правила. Здесь все остальное. Когда я получаю желтую карточку, я избегаю ссоры с арбитром, знаю, что он не передумает", – отмечает Руслан.

Suivez la conférence de presse d'avant #OMRCSA en compagnie de notre coach Опубликовано в Olympique de Marseille (@OM_Officiel) 10 марта 2023

О своей подготовке украинец считает, что ему еще есть над чем работать. Также он не скрывает задачу клуба на сезон.

"Нелегко прийти в середине сезона без летней подготовки. Я еще не на 100%, но все больше интегрируюсь в команду. Еженедельно отдаю многое, чтобы лучше понять стиль игры команды. Мы приложим все усилия, чтобы достичь нашей цели – попасть в Лигу чемпионов", – сообщил полузащитник.

Кроме того, Малиновский поделился мнением о чилийце Алексисе Санчесе, вместе с которым он сейчас защищает цвета провансальцев.

"Это классный игрок, который провел отличный период карьеры в Италии и Англии. У него чемпионский менталитет, у него всегда есть жажда победы, даже на тренировках. Мы должны придерживаться этого менталитета, этого желания. Он также любит говорить о футболе и разговаривает с нами перед игрой, дает советы. Это также свидетельствует о его интеллекте", – признался Руслан.

"Марсель" сейчас в таблице чемпионата Франции занимает 2-е место, имея отставание от лидирующего "ПСЖ" в 8 очков. Футболист понимает, насколько важно сегодня показать лучшие качества, чтобы заставить болельщики забыть о неудачных предыдущих поединках.

"Я уже проиграл два финала Кубка и эти поражения было легче перенести, чем поражение от Аннеси. Понадобилось два дня, чтобы прийти в себя от матча. Мы смогли показать другую игру против Ренна. С уважением к Страсбургу мы очень хорошо подготовились к ним. Играть на Велодроме – это что-то особенное, это зрелище. Нам нужно будет побеждать, чтобы компенсировать два последних поражения дома. Во Франции, когда команды сконцентрируются в течение 90 минут, они обычно не проиграют. У нас дома так должно быть", – рассказал Малиновский на пресс-конференции.

Напомним, что Марсель будет принимать на своем поле Страсбург. Матч состоится 12 марта. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

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