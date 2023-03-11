Украинец сыграл неплохой матч, но ожидания до сих пор велики

Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и оказал первое голевое действие за 7 матчей в "Челси". Он получил средний балл от WhoScored, слова поддержки от тренера, но в соцсетях "охота на Джеймса Бонда" продолжаются.

Почему украинца сравнивают со спецагентом и результаты реакции на его игру в материале Новини.LIVE.

"Доверяй процессу, никогда не спеши, будь терпеливым, и он все сделает", — написал в сторож в своем Instagram Мудрик после убедительной победы над "Лестером" - 3:1.

В конце второго тайма он успел забить гол, но мяч отменили из-за VAR. После этого Михаил сделал свой первый ассист за лондонскую команду.

WhoScored по итогам матча АПЛ, который "Челси" выиграл у "Лестера" со счетом 3:1, оценил игру украинского хавбека Синих Михаила Мудрика на 6,9 балла. Это средняя оценка среди вышедших за основу.

Наставник лондонцев Поттер прокомментировал качество игры украинца в матче АПЛ, похвалив Мудрика:

"Он будет становиться все лучше и лучше. Он молодой игрок, у которого не так много опыта, поэтому с каждой игрой он будет становиться лучше и лучше. Его отношение фантастическое", — сказал Поттер в интервью Football.london.

Но главная критика в адрес украинца полетела в виде шуток в соцсетях, ведь некоторые болельщики уже называли Мудрика "Джеймсом Бондом" и ожидали, что у него будут показатели "007" – 0 голов, 0 ассистов в 7 матчах.

"Минута молчания для всех, у кого были сохранены эти мемы о Мудрике 007 в черновиках", – написал один из фанатов в Твиттер.

В настоящее время из силы к всему, кто мечет 007 мудрик мифов в своих драконах 🕊️ pic.twitter.com/qd3KWFOAQR Опубликовано Janty (@CFC_Janty) 11 марта 2023

"Мудрик упустил свой шанс заменить Дэниела Крейга на позиции 007" , – пошутили в другом сообщении.

Мудрик был замещен его заменой на замену Daniel Craig как 007. Нет 007 pic.twitter.com/fgmS5BroIj — WAZIRI ÈKO 👳🏾‍♂️🏅 (@koreiibikunle) March 11, 2023

"Не будет шуток о Мудрике 007, потому что он сделал ассист", - сообщает еще один шутник.

no mudryk 007 jokes on twittah as he gets assist pic.twitter.com/Wt8wCmCK4l — 478 дней until Sczsesny's contract runs out

Напомним, после победы "Челси" занимает 10-е место в АПЛ.

Тем временем 17-й тур украинской Премьер-лиги начался в субботу сразу четырьмя матчами. Среди тройки лидеров играла только луганская Заря и одержала уверенную победу над Львовом. Ингулец сумел вырвать победу в концовке матча с Металлистом, а Минай и Александрия, Черноморец и Металлист 1925 года поделили очки.