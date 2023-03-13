"Віктор Циганков допоможе "Жироні" боротися за єврокубки" — тренер Мігель Анхель

Український футболіст виправдовує очікування тренерського штабу каталонського клубу

Головний тренер іспанської "Жирони" Мігель Анхель прокоментував підготовку своєї команди до матчу 25 туру чемпіонату Іспанії.

Каталонська команда має поєдинок з мадридським "Атлетіко" на своєму полі, нагадує Marca.

"Жирона" ще жодного разу у своїй історії не вигравала у "Атлетіко". Каталонці сім разів зустрічалися із мадридцями. П'ять із цих зустрічей закінчилися внічию. Однак два останні поєдинки "Жирона" програла "матрацникам".

Готовність до важливого матчу

Фаворитом чергового протистояння є команда Дієго Сімеоне. Проте каталонці традиційно добре грають на стадіоні "Монтіліві". Не факт, що "Атлетіко" зможе набрати три очки.

"Ми готуємося до цього матчу як до будь-якого іншого поєдинку Прімери. Вивчили суперника, приготували свої варіанти на кожен можливий розвиток подій гри. Ми впевнені у власних силах і чекаємо на підтримку вболівальників. Нехай "Жирону" вважають аутсайдером — нам до цього не звикати. Зіграємо у свій футбол", — пообіцяв Мігель Анхель.

🔜📈 100 PARTITS A PRIMERA DIVISIÓ,

100 PER LA HISTÒRIA! ❤️🤍



Amb quin moment d'aquests cent et quedes? 🤔 pic.twitter.com/iKKg5xoC0V - Girona FC (@GironaFC) March 4, 2023

Допомога Циганкова

Тренер відзначив хорошу форму своїх футболістів. Він повністю задоволений діями півзахисника Віктора Циганкова. Українець у п'яти матчах забив один гол і зробив три результативні передачі.

"Я не очікував, що Циганков так швидко адаптується в чемпіонаті Іспанії. Однак він з перших же матчів почав виправдовувати очікування. Це чудовий футболіст. Він допоможе "Жироні" поборотися за місце в єврокубках. Це був би чудовий результат для нас", — розповів тренер.

Нагадаємо, у матчі 23 туру французької Ліги 1 "Марсель" прийняв "Страсбур". У цьому поєдинку на полі з'явилися відразу два українські футболісти.