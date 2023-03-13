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"Віктор Циганков допоможе "Жироні" боротися за єврокубки" — тренер Мігель Анхель

13 березня 2023 11:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Віктор Циганков допоможе Жироні боротися за єврокубки — тренер Мігель Анхель
Український футболіст виправдовує очікування тренерського штабу каталонського клубу
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер іспанської "Жирони" Мігель Анхель прокоментував підготовку своєї команди до матчу 25 туру чемпіонату Іспанії.

Каталонська команда має поєдинок з мадридським "Атлетіко" на своєму полі, нагадує Marca.

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"Жирона" ще жодного разу у своїй історії не вигравала у "Атлетіко". Каталонці сім разів зустрічалися із мадридцями. П'ять із цих зустрічей закінчилися внічию. Однак два останні поєдинки "Жирона" програла "матрацникам".

Готовність до важливого матчу

Фаворитом чергового протистояння є команда Дієго Сімеоне. Проте каталонці традиційно добре грають на стадіоні "Монтіліві". Не факт, що "Атлетіко" зможе набрати три очки.

"Ми готуємося до цього матчу як до будь-якого іншого поєдинку Прімери. Вивчили суперника, приготували свої варіанти на кожен можливий розвиток подій гри. Ми впевнені у власних силах і чекаємо на підтримку вболівальників. Нехай "Жирону" вважають аутсайдером — нам до цього не звикати. Зіграємо у свій футбол", — пообіцяв Мігель Анхель.

Допомога Циганкова

Тренер відзначив хорошу форму своїх футболістів. Він повністю задоволений діями півзахисника Віктора Циганкова. Українець у п'яти матчах забив один гол і зробив три результативні передачі.

"Я не очікував, що Циганков так швидко адаптується в чемпіонаті Іспанії. Однак він з перших же матчів почав виправдовувати очікування. Це чудовий футболіст. Він допоможе "Жироні" поборотися за місце в єврокубках. Це був би чудовий результат для нас", — розповів тренер.

Нагадаємо, у матчі 23 туру французької Ліги 1 "Марсель" прийняв "Страсбур". У цьому поєдинку на полі з'явилися відразу два українські футболісти.

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