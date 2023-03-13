"Віктор Циганков допоможе "Жироні" боротися за єврокубки" — тренер Мігель Анхель
Головний тренер іспанської "Жирони" Мігель Анхель прокоментував підготовку своєї команди до матчу 25 туру чемпіонату Іспанії.
Каталонська команда має поєдинок з мадридським "Атлетіко" на своєму полі, нагадує Marca.
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"Жирона" ще жодного разу у своїй історії не вигравала у "Атлетіко". Каталонці сім разів зустрічалися із мадридцями. П'ять із цих зустрічей закінчилися внічию. Однак два останні поєдинки "Жирона" програла "матрацникам".
Готовність до важливого матчу
Фаворитом чергового протистояння є команда Дієго Сімеоне. Проте каталонці традиційно добре грають на стадіоні "Монтіліві". Не факт, що "Атлетіко" зможе набрати три очки.
"Ми готуємося до цього матчу як до будь-якого іншого поєдинку Прімери. Вивчили суперника, приготували свої варіанти на кожен можливий розвиток подій гри. Ми впевнені у власних силах і чекаємо на підтримку вболівальників. Нехай "Жирону" вважають аутсайдером — нам до цього не звикати. Зіграємо у свій футбол", — пообіцяв Мігель Анхель.
🔜📈 100 PARTITS A PRIMERA DIVISIÓ,- Girona FC (@GironaFC) March 4, 2023
100 PER LA HISTÒRIA! ❤️🤍
Amb quin moment d'aquests cent et quedes? 🤔 pic.twitter.com/iKKg5xoC0V
Допомога Циганкова
Тренер відзначив хорошу форму своїх футболістів. Він повністю задоволений діями півзахисника Віктора Циганкова. Українець у п'яти матчах забив один гол і зробив три результативні передачі.
"Я не очікував, що Циганков так швидко адаптується в чемпіонаті Іспанії. Однак він з перших же матчів почав виправдовувати очікування. Це чудовий футболіст. Він допоможе "Жироні" поборотися за місце в єврокубках. Це був би чудовий результат для нас", — розповів тренер.
Нагадаємо, у матчі 23 туру французької Ліги 1 "Марсель" прийняв "Страсбур". У цьому поєдинку на полі з'явилися відразу два українські футболісти.