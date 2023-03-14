Манчестер Сити против Лейпцига — где и когда смотреть матч 1/8 ЛЧ

Команда Хосепа Гвардиолы остановилась в шаге от фиаско в еврокубках

Английский "Манчестер Сити" примет немецкий РБ "Лейпциг" в ответном матче 1/8 плей-офф Лиги чемпионов. Команда Хосепа Гвардиолы считается фаворитом встречи.

В первом поединке "горожане" сыграли на выезде вничью со счетом 1:1, напоминает портал Новини.LIVE.

"Ман Сити" продолжает бороться за победу в трех турнирах, в которых участвует. В ближайшую субботу "горожане" сыграют с "Бернли" в четвертьфинале Кубка Англии, но до этого им предстоит другое важное противостояние.

Где и когда смотреть онлайн матч "Манчестер Сити" — "Лейпциг"

Во вторник, 14 марта, на стадионе "Этихад" состоится ответный матч 1/8 Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Лейпцигом". В 22:00 по киевскому времени команды выведет на поле главный арбитр из Словении Славко Винчич.

Украинские болельщики смогут посмотреть матч ЛЧ онлайн. Он будет доступен на медиасервисе Megogo.

Анонс поединка "Манчестер Сити" — "Лейпциг"

У "горожан" в конце зимы и начале весны этого года очень сложный график. Складывается впечатление, что команда играет в режиме экономии энергии. Футболисты Гвардиолы не очень расстроились из-за того, что не сумели выиграть в Германии. Ничья стала приемлемым результатом.

RB Leipzig return to the Etihad! 🏟



Any excuse to watch @JackGrealish’s first #UCL goal! 🙌 pic.twitter.com/4TEfGWy4ZR — Manchester City (@ManCity) March 13, 2023

В этом сезоне "Ман Сити" снова пытается добиться победы в Лиге чемпионов, ради чего может пожертвовать английской Премьер-лигой. Отставание от "Арсенала" составляет пять очков. В случае вылета из еврокубков оправдывать фиаско в АПЛ будет нечем.

"Лейпциг" отвратительно начал путь в Лиге чемпионов осенью прошлого года. Но разгромное поражение от "Шахтера" подстегнуло и самих футболистов, и руководство клуба, которое вовремя заменило главного тренера. Спустя полгода "быки" сохраняют хорошие шансы обыграть одного из фаворитов ЛЧ и пробиться в четвертьфинал турнира.

Две недели назад ответный гол Йошки Гвардиола "перевернул" игру в Германии. "Лейпциг" был близок к победе, но не реализовал несколько хороших моментов у ворот соперника. Это одна из главных проблем команды в сезоне. Вторая — травмы. В Англии не сыграют Гулачи, Диалло, Шлагер и Нкунку.

Напомним, в матче 23 тура французской Лиги 1 "Марсель" принял "Страсбур". В этом поединке на поле появились сразу два украинских футболиста. Руслан Малиновский стал одним из лучших игроков встречи.

Главный тренер испанской "Жироны" Мигель Анхель поделился мнением о прогрессе украинского полузащитника Виктора Цыганкова.