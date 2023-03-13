Жена Лионеля Месси опубликовала фото с Анной Левандовской — назад в Барселону

В атаке "Барселоны" может появиться дуэт бомбардиров мирового класса

Трансферная сага с выбором следующего клуба аргентинцем Лионелем Месси в самом разгаре. "ПСЖ" все еще надеется удержать ветерана, но появляется слишком много свидетельств о его желании сменить клуб.

Очередное доказательство в пользу теории о возвращении Лео Месси в "Барселону" представила его супруга Антонелла Роккуццо на своей странице в Instagram.

35-летний Лионель Месси не находит мотивации для того, чтобы продолжать выступать за французский "ПСЖ". Чемпионы Франции второй год подряд вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 плей-офф. В клубе усиливается влияние Килиана Мбаппе, который требует продать Неймара. Месси не хочет оставаться в Париже, если команду покинет его бразильский друг.

Несмотря на желание сменить клуб, у аргентинца не так много вариантов для продолжения карьеры. Контракт Лео Месси с "ПСЖ" заканчивается летом этого года, и главным претендентами на переход футболиста являются американский "Интер Майами" и каталонская "Барселона".

Неожиданный дуэт жен

Лионеля Месси в последнее время стали часто видеть как в самой Каталонии, так и с бывшими партнерами по "сине-гранатовой" команде. У аргентинца есть дом недалеко от "Камп Ноу", и этим можно объяснить его частые визиты в Барселону. Однако местные журналисты сообщают, что за последние два месяца представители Месси несколько раз встречались с президентом и спортивным директором "блауграны".

"Масла в огонь" подлила и супруга Лионеля Месси — Антонелла Роккуццо. На своей странице в социальной сети девушка выложила снимок, на котором позирует с супругой другого легендарного футболиста. Речь идет об Анне Левандовской, жене форварда "Барселоны" Роберта Левандовского.

Месси и Левандовский в атаке "Барселоны"?

Антонелла "репостнула" фотографию, которая первой появилась на странице Анны. Интересно, что ранее Рокуццо и Левандовская не считались подругами и не появлялись на страницах друг друга в социальных сетях. Однако если Месси предстоит играть со следующего сезона в "Барселоне" вместе с Левандовским, такое сближение выглядит вполне логичным.

В последнее время результативность Роберта Левандовского существенно снизилась. В 2023 году он забил всего два гола за "Барселону" в чемпионате Испании. У Лионеля Месси сезон получается удачным. Он отличился 17 раз за "ПСЖ" и сделал 13 результативных передач во всех турнирах.

Напомним, в матче 23 тура французской Лиги 1 "Марсель" принял "Страсбур". В этом поединке на поле появились сразу два украинских футболиста. Руслан Малиновский стал одним из лучших игроков встречи.