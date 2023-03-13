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Один із найкращих футболістів планети може змінити клуб: його дружина натякнула

13 березня 2023 17:55
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Дружина Ліонеля Мессі опублікувала фото з Анною Левандовською — назад у Барселону
В атаці "Барселони" може з'явитися дует бомбардирів світового класу
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Трансферна сага з вибором наступного клубу аргентинцем Ліонелем Мессі у розпалі. "ПСЖ" все ще сподівається утримати ветерана, але з'являється дуже багато свідчень про його бажання змінити клуб.

Черговий доказ на користь теорії про повернення Лео Мессі до "Барселони" представила його дружина Антонелла Роккуццо на своїй сторінці в Instagram.

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35-річний Ліонель Мессі не знаходить мотивації для того, щоб продовжувати виступати за французький "ПСЖ". Чемпіони Франції другий рік поспіль вилетіли з Ліги чемпіонів на стадії 1/8 плей-офф. У клубі посилюється вплив Кіліана Мбаппе, котрий вимагає продати Неймара. Мессі не хоче залишатися в Парижі, якщо команду покине його бразильський друг.

Роберт Левандовський та Лео Мессі

Попри бажання змінити клуб, в аргентинця не так багато варіантів для продовження кар'єри. Контракт Лео Мессі із "ПСЖ" закінчується влітку цього року, і головним претендентами на перехід футболіста є американський "Інтер Майамі" та каталонська "Барселона".

Несподіваний дует дружин

Ліонеля Мессі останнім часом стали часто бачити як у самій Каталонії, так і з колишніми партнерами з "синьо-гранатової" команди. Аргентинець має будинок неподалік "Камп Ноу", і цим можна пояснити його часті візити до Барселони. Проте місцеві журналісти повідомляють, що за останні два місяці представники Мессі кілька разів зустрічалися із президентом та спортивним директором "блауграни".

"До вогню дров докинула" підлила і дружина Ліонеля Мессі — Антонелла Роккуццо. На своїй сторінці у соціальній мережі дівчина виклала знімок, на якому позує з дружиною іншого легендарного футболіста. Йдеться про Анну Левандовську, дружину форварда "Барселони" Роберта Левандовського.

Анна Левандовська та Антонелла Рокуццо

Мессі та Левандовський в атаці "Барселони"?

Антонелла "репостнула" фотографію, яка першою з'явилася на сторінці Анни. Цікаво, що раніше Рокуццо та Левандовська не вважалися подругами й не з'являлися на сторінках один одного у соціальних мережах. Однак якщо Мессі гратиме з наступного сезону в "Барселоні" разом з Левандовським, таке зближення виглядає цілком логічним.

Останнім часом результативність Роберта Левандовського суттєво знизилася. У 2023 році він забив лише два голи за "Барселону" у чемпіонаті Іспанії. У Ліонеля Мессі сезон виходить вдалим. Він відзначився 17 разів за "ПСЖ" та зробив 13 результативних передач у всіх турнірах.

Нагадаємо, у матчі 23 туру французької Ліги 1 "Марсель" прийняв "Страсбур". У цьому поєдинку на полі з'явилися відразу два українські футболісти. Руслан Маліновський став одним із найкращих гравців зустрічі.

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