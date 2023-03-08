Кайл Уокер попал в секс-скандал — карьера под вопросом

Бывший одноклубник Зинченко Кайл Уокер оказался в эпицентре скандала: карьера под вопросом
Защитник сборной Англии и "Манчестер Сити" Кайл Уокер оказался в эпицентре скандала после победы над "Ньюкаслом" (2:0).
Футболист в одном из баров Манчестера непристойно себя вел и приставал к незнакомой женщине, сообщает The Sun.
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32-летний Кайл Уокер поставил под угрозу свою долгую и славную карьеру футболиста. В минувшие выходные защитник "Манчестер Сити" напился в баре, после чего принялся хулиганить и непристойно себя вести.
Что сделал Кайл Уокер?
В состоянии алкогольного опьянения Уокер схватил незнакомую женщину, приставал к ней и пытался у всех на глазах снять с себя штаны. Это могут подтвердить многочисленные свидетели. К тому же осталась запись инцидента — в баре работают камеры. Согласно законам Великобритании, футболисту может грозить до двух лет тюремного заключения.
[🚨] Kyle Walker was spotted drunk in a bar and was caught touching a woman's intimate parts numerous times. He may claim it was a prank, he could be charged with indecent exposure, which, if proven, could carry a maximum sentence of two years in prison. #ManCity— City Zone (@City_Zone_) March 8, 2023
[@SunSport] pic.twitter.com/AEqPh6GMVB
Выходки футболиста удивляют еще больше, если знать, что он женат. Вместе с супругой Энни Килнер он воспитывает четырех детей.
Напомним, футбольная Ассоциация Англии может наказать лондонский "Арсенал" по мотивам матча против "Борнмута".
А главный тренер лондонского "Челси" Грэм Поттер прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.