Кайл Уокер попал в секс-скандал — карьера под вопросом

Защитник сборной Англии занимался непристойніми вещами у всех на виду

Защитник сборной Англии и "Манчестер Сити" Кайл Уокер оказался в эпицентре скандала после победы над "Ньюкаслом" (2:0).

Футболист в одном из баров Манчестера непристойно себя вел и приставал к незнакомой женщине, сообщает The Sun.

32-летний Кайл Уокер поставил под угрозу свою долгую и славную карьеру футболиста. В минувшие выходные защитник "Манчестер Сити" напился в баре, после чего принялся хулиганить и непристойно себя вести.

Что сделал Кайл Уокер?

В состоянии алкогольного опьянения Уокер схватил незнакомую женщину, приставал к ней и пытался у всех на глазах снять с себя штаны. Это могут подтвердить многочисленные свидетели. К тому же осталась запись инцидента — в баре работают камеры. Согласно законам Великобритании, футболисту может грозить до двух лет тюремного заключения.

[🚨] Kyle Walker was spotted drunk in a bar and was caught touching a woman's intimate parts numerous times. He may claim it was a prank, he could be charged with indecent exposure, which, if proven, could carry a maximum sentence of two years in prison. #ManCity



[@SunSport] pic.twitter.com/AEqPh6GMVB — City Zone (@City_Zone_) March 8, 2023

Выходки футболиста удивляют еще больше, если знать, что он женат. Вместе с супругой Энни Килнер он воспитывает четырех детей.

Напомним, футбольная Ассоциация Англии может наказать лондонский "Арсенал" по мотивам матча против "Борнмута".

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