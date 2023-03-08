Кайл Вокер потрапив до секс-скандалу — кар'єра під питанням

Колишній одноклубник Зінченка Кайл Вокер опинився в епіцентрі скандалу
Захисник збірної Англії та "Манчестер Сіті" Кайл Вокер опинився в епіцентрі скандалу після перемоги над "Ньюкаслом" (2:0).
Футболіст в одному з барів Манчестера непристойно поводився і чіплявся до незнайомої жінки, повідомляє The Sun.
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32-річний Кайл Вокер поставив під загрозу свою довгу та славну кар'єру футболіста. У минулі вихідні захисник "Манчестер Сіті" напився в барі, після чого почав хуліганити та непристойно поводитися.
Що зробив Кайл Вокер?
У стані алкогольного сп'яніння Вокер схопив незнайому жінку, чіплявся до неї й намагався у всіх на очах зняти з себе штани. Це можуть підтвердити численні свідки. До того ж залишився запис інциденту — у барі працюють камери. Згідно із законами Великої Британії, футболістові може загрожувати до двох років ув'язнення.
[🚨] Kyle Walker був витрачений кишені в барі і був пов'язаний Touching woman's intimate parts numeros times. He may claim it was a prank, he could be charged with indecent exposure, which, if proven, could carry a maximum sentence of 2 years in prison. #ManCity- City Zone (@City_Zone_) March 8, 2023
[ @SunSport ] pic.twitter.com/AEqPh6GMVB
Витівки футболіста дивують ще більше, якщо знати, що він одружений. Разом із дружиною Енні Кілнер він виховує чотирьох дітей.
Нагадаємо, футбольна Асоціація Англії може покарати лондонський "Арсенал" за мотивами матчу проти "Борнмуту".
А головний тренер лондонського "Челсі" Грем Поттер прокоментував вихід своєї команди до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.