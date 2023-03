Кайл Вокер потрапив до секс-скандалу — кар'єра під питанням

[🚨] Kyle Walker був витрачений кишені в барі і був пов'язаний Touching woman's intimate parts numeros times. He may claim it was a prank, he could be charged with indecent exposure, which, if proven, could carry a maximum sentence of 2 years in prison. #ManCity



[ @SunSport ] pic.twitter.com/AEqPh6GMVB