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Тренер "Динамо" Луческу не розраховує на Шапаренка через травму

14 березня 2023 08:13
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Тренер Динамо Луческу не розраховує на Шапаренка через травму
Микола Шапаренко відновлюватиметься від наслідків травми ще кілька місяців
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України Микола Шапаренко продовжує відновлюватися від наслідків тяжкої травми коліна.

Найближчими тижнями Мірча Луческу не зможе випустити на поле лідера команди, повідомив футбольний журналіст Віктор Вацко.

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24-річний Микола Шапаренко досі недоступний для "Динамо". Причиною є пошкодження коліна, яке півзахисник отримав ще у вересні у матчі Ліги Європи з турецьким "Фенербахче".

Микола Шапаренко

Коли Шапаренко вийде на поле?

У "Динамо" не хочуть форсувати терміни лікування Шапаренка, щоб зменшити ризик рецидиву травми. Футболіст реабілітацію у бельгійському Антверпені. Він уже розпочав індивідуальні тренування з м'ячем.

До середини квітня Микола Шапаренко має повернутися до повноцінних тренувань у загальній групі футболістів "Динамо". Йому буде потрібен час для того, щоб набрати форму. На полі півзахисник зможе вийти на початку травня.

Шапаренко ще матиме можливість допомогти "Динамо" в завершальній частині поточного сезону української Прем'єр-ліги. Але найближчими матчами кияни проведуть без лідера середньої лінії.

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