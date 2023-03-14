Тренер "Динамо" Луческу не розраховує на Шапаренка через травму

Микола Шапаренко відновлюватиметься від наслідків травми ще кілька місяців

Півзахисник збірної України Микола Шапаренко продовжує відновлюватися від наслідків тяжкої травми коліна.

Найближчими тижнями Мірча Луческу не зможе випустити на поле лідера команди, повідомив футбольний журналіст Віктор Вацко.

24-річний Микола Шапаренко досі недоступний для "Динамо". Причиною є пошкодження коліна, яке півзахисник отримав ще у вересні у матчі Ліги Європи з турецьким "Фенербахче".

Коли Шапаренко вийде на поле?

У "Динамо" не хочуть форсувати терміни лікування Шапаренка, щоб зменшити ризик рецидиву травми. Футболіст реабілітацію у бельгійському Антверпені. Він уже розпочав індивідуальні тренування з м'ячем.

До середини квітня Микола Шапаренко має повернутися до повноцінних тренувань у загальній групі футболістів "Динамо". Йому буде потрібен час для того, щоб набрати форму. На полі півзахисник зможе вийти на початку травня.

Шапаренко ще матиме можливість допомогти "Динамо" в завершальній частині поточного сезону української Прем'єр-ліги. Але найближчими матчами кияни проведуть без лідера середньої лінії.

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