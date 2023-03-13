Ротань изменил заявку сборной Украины на матч с Англией
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань внес изменения в заявку национальной команды незадолго до товарищеского матча с Англией.
Травмы заставили наставника внести коррективы в список игроков сборной Украины, сообщает УАФ.
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Руслан Ротань перевел из резервного списка сборной Украины в основной двух футболистов.
К мартовскому товарищескому матчу против сборной Англии в составе национальной команды Украины будут тренироваться голкипер "Александрии" Никита Шевченко. Он заменит травмированного вратаря "Шахтера" Дмитрия Ризныка. Также в основной список "сине-желтых" переведен защитник киевского "Динамо" Денис Попов.
Заявка сборной Украины
- Вратари — Андрей Лунин ("Реал"), Анатолий Трубин ("Шахтер"), Никита Шевченко ("Александрия");
- защитники — Александр Караваев, Денис Попов (оба — "Динамо"), Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба — "Шахтер"), Виталий Миколенко ("Эвертон"), Илья Забарный ("Борнмут"), Эдуард Соболь ("Страсбур"), Александр Сваток, Эдуард Сарапий (оба — "Днепр-1");
- полузащитники — Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все — "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба — "Динамо"), Александр Пихаленок ("Днепр-1"), Андрей Ярмоленко ("Аль-Айн"), Руслан Малиновский ("Марсель"), Александр Зинченко ("Арсенал"), Виктор Цыганков ("Жирона"), Михаил Мудрик ("Челси"), Евгений Коноплянка ("Краковия");
- форварды — Роман Яремчук ("Брюгге"), Артем Довбик ("Днепр-1").
Резервный список
Андрей Пятов ("Шахтер"), Александр Тымчик ("Динамо"), Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Дмитрий Крыськив, Даниил Сикан, Егор Назарина (все — "Шахтер"), Алексей Гуцуляк ("Днепр-1"), Денис Мирошниченко ("Александрия"), Виктор Коваленко ("Специя"), Даниил Игнатенко ("Бордо").
Поединок Англия — Украина состоится 26 марта в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Сбор команды Руслана Ротаня в Великобритании начнется 20 марта.
Напомним, в матче 23 тура французской Лиги 1 "Марсель" принял "Страсбур". В этом поединке на поле появились сразу два украинских футболиста. Руслан Малиновский стал одним из лучших игроков встречи.