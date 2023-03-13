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Ротань изменил заявку сборной Украины на матч с Англией

13 марта 2023 19:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ротань изменил заявку сборной Украины на матч с Англией
Травмы повлияли на заявку сборной Украины на игру с Англией
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань внес изменения в заявку национальной команды незадолго до товарищеского матча с Англией.

Травмы заставили наставника внести коррективы в список игроков сборной Украины, сообщает УАФ

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Сборная Украины по футболу

К мартовскому товарищескому матчу против сборной Англии в составе национальной команды Украины будут тренироваться голкипер "Александрии" Никита Шевченко. Он заменит травмированного вратаря "Шахтера" Дмитрия Ризныка. Также в основной список "сине-желтых" переведен защитник киевского "Динамо" Денис Попов.

Заявка сборной Украины

  • Вратари — Андрей Лунин ("Реал"), Анатолий Трубин ("Шахтер"), Никита Шевченко ("Александрия");
  • защитники — Александр Караваев, Денис Попов (оба — "Динамо"), Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба — "Шахтер"), Виталий Миколенко ("Эвертон"), Илья Забарный ("Борнмут"), Эдуард Соболь ("Страсбур"), Александр Сваток, Эдуард Сарапий (оба — "Днепр-1"); 
  • полузащитники — Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все — "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба — "Динамо"), Александр Пихаленок ("Днепр-1"), Андрей Ярмоленко ("Аль-Айн"), Руслан Малиновский ("Марсель"), Александр Зинченко ("Арсенал"), Виктор Цыганков ("Жирона"), Михаил Мудрик ("Челси"), Евгений Коноплянка ("Краковия"); 
  • форварды — Роман Яремчук ("Брюгге"), Артем Довбик ("Днепр-1"). 

Резервный список 

Андрей Пятов ("Шахтер"), Александр Тымчик ("Динамо"), Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Дмитрий Крыськив, Даниил Сикан, Егор Назарина (все — "Шахтер"), Алексей Гуцуляк ("Днепр-1"), Денис Мирошниченко ("Александрия"), Виктор Коваленко ("Специя"), Даниил Игнатенко ("Бордо"). 

Поединок Англия — Украина состоится 26 марта в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Сбор команды Руслана Ротаня в Великобритании начнется 20 марта.

Напомним, в матче 23 тура французской Лиги 1 "Марсель" принял "Страсбур". В этом поединке на поле появились сразу два украинских футболиста. Руслан Малиновский стал одним из лучших игроков встречи. 

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