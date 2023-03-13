Евгений Коноплянка может пропустить матч сборных Украины и Англии

Украинский футболист плохо себя почувствовал на тренировке

Главный тренер польской команды "Краковия" Яцек Зелиньский рассказал о травме одного из легионеров команды. Евгений Коноплянка пропустил недавний поединок национального первенства с "Вартой" (0:0).

Украинский футболист может не сыграть в товарищеском поединке против сборной Англии, сообщает DziennikPolski.

Что случилось с Коноплянкой?

33-летний Евгений Коноплянка не попал в заявку на матч чемпионата Польши против "Варты" (0:0). Оказалось, что незадолго до этого украинский футболист почувствовать дискомфорт. Это помешало ему выйти на поле.

"Он получил травму на тренировке в пятницу, в день отъезда оказалось, что он не сможет играть. Ему сделали МРТ, но результатов еще нет. Похоже, что в матче против "Ракува" он не сыграет", — объяснил Яцек Зелиньский.

"Краковия" сыграет на выезде против "Ракува" 18 марта. Евгений Коноплянка провел в составе польской команды 16 матчей в этом сезоне, забил гол и сделал результативную передачу. Главный тренер сборной Украины Руслан Ротань вызвал ветерана на товарищеский матч с Англией на "Уэмбли", который состоится в марте. Однако травма может помешать Коноплянке выйти на поле.

Напомним, главный тренер испанской "Жироны" Мигель Анхель поделился мнением об игре Виктора Цыганкова. В Испании довольны прогрессом украинца.