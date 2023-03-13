Євген Коноплянка може пропустити матч збірних України та Англії

Український футболіст погано почував себе на тренуванні

Головний тренер польської команди "Краковія" Яцек Зелінський розповів про травму одного з легіонерів команди. Євген Коноплянка пропустив нещодавній поєдинок національної першості з "Вартою" (0:0).

Український футболіст може не зіграти у товариському поєдинку проти збірної Англії, повідомляє Dziennik Polski.

Що сталося з Коноплянкою?

33-річний Євген Коноплянка не потрапив у заявку на матч чемпіонату Польщі проти "Варти" (0:0). Виявилось, що незадовго до цього український футболіст відчуватиме дискомфорт. Це завадило йому вийти на поле.

"Він отримав травму на тренуванні в п'ятницю, у день від'їзду виявилося, що він не зможе грати. Йому зробили МРТ, але результатів ще немає. Схоже, що у матчі проти "Ракува" він не зіграє", — пояснив Яцек Зелінський.

"Краковія" зіграє на виїзді проти "Ракува" 18 березня. Євген Коноплянка провів у складі польської команди 16 матчів цього сезону, забив гол та зробив результативну передачу. Головний тренер збірної України Руслан Ротань викликав ветерана на товариський матч з Англією на "Уемблі", який відбудеться у березні. Проте травма може перешкодити Коноплянці вийти на поле.

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