Євген Коноплянка може пропустити матч збірних України та Англії

Півзахисник збірної України травмувався та може не зіграти проти Англії
Головний тренер польської команди "Краковія" Яцек Зелінський розповів про травму одного з легіонерів команди. Євген Коноплянка пропустив нещодавній поєдинок національної першості з "Вартою" (0:0).
Український футболіст може не зіграти у товариському поєдинку проти збірної Англії, повідомляє Dziennik Polski.
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Що сталося з Коноплянкою?
33-річний Євген Коноплянка не потрапив у заявку на матч чемпіонату Польщі проти "Варти" (0:0). Виявилось, що незадовго до цього український футболіст відчуватиме дискомфорт. Це завадило йому вийти на поле.
"Він отримав травму на тренуванні в п'ятницю, у день від'їзду виявилося, що він не зможе грати. Йому зробили МРТ, але результатів ще немає. Схоже, що у матчі проти "Ракува" він не зіграє", — пояснив Яцек Зелінський.
"Краковія" зіграє на виїзді проти "Ракува" 18 березня. Євген Коноплянка провів у складі польської команди 16 матчів цього сезону, забив гол та зробив результативну передачу. Головний тренер збірної України Руслан Ротань викликав ветерана на товариський матч з Англією на "Уемблі", який відбудеться у березні. Проте травма може перешкодити Коноплянці вийти на поле.
Нагадаємо, головний тренер іспанської "Жирони" Мігель Анхель поділився думкою про гру Віктора Циганкова. В Іспанії задоволені прогресом українця.