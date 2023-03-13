Ротань змінив заявку збірної України на матч із Англією

Травми вплинули на заявку збірної України на гру з Англією

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Руслан Ротань вніс зміни до заявки національної команди незадовго до товариського матчу з Англією.

Травми змусили наставника внести корективи до списку гравців збірної України, повідомляє УАФ.

Руслан Ротань перевів із резервного списку збірної України до основного двох футболістів.

До березневого товариського матчу проти збірної Англії у складі національної команди України тренуватимуться голкіпер "Олександрії" Микита Шевченко. Він замінить травмованого воротаря "Шахтаря" Дмитра Різника. Також до основного списку "синьо-жовтих" переведено захисника київського "Динамо" Дениса Попова.

Заявка збірної України

Воротарі — Андрій Лунін ("Реал"), Анатолій Трубін ("Шахтар"), Микита Шевченко ("Олександрія");

захисники — Олександр Караваєв, Денис Попов (обидва — "Динамо"), Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва — "Шахтар"), Віталій Миколенко ("Евертон"), Ілля Забарний ("Борнмут"), Едуард Соболь ("Страсбур"), Олександр Сваток, Едуард Сарапій (обидва — "Дніпро-1");

півзахисники — Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (всі — "Шахтар"), Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва — "Динамо"), Олександр Пихальонок ("Дніпро-1"), Андрій Ярмоленко ("Аль-Айн"), Руслан Маліновський ("Марсель"), Олександр Зінченко ("Арсенал"), Віктор Циганков ("Жирона"), Михайло Мудрик ("Челсі"), Євген Коноплянка ("Краковія");

форварди — Роман Яремчук ("Брюгге"), Артем Довбик ("Дніпро-1").

Резервний список

Андрій П'ятов ("Шахтар"), Олександр Тимчик ("Динамо"), Валерій Бондар, Богдан Михайличенко, Дмитро Криськів, Данило Сікан, Єгор Назаріна (все — "Шахтар"), Олексій Гуцуляк ("Дніпро-1"), Денис Мірошниченко ("Олександрія"), Віктор Коваленко ("Спеція"), Данило Ігнатенко ("Бордо").

Поєдинок Англія — Україна відбудеться 26 березня у Лондоні на стадіоні "Вемблі". Збір команди Руслана Ротаня у Великій Британії розпочнеться 20 березня.

Нагадаємо, у матчі 23 туру французької Ліги 1 "Марсель" прийняв "Страсбур". У цьому поєдинку на полі з'явилися відразу два українські футболісти. Руслан Маліновський став одним із найкращих гравців зустрічі.