Ротань змінив заявку збірної України на матч із Англією
Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Руслан Ротань вніс зміни до заявки національної команди незадовго до товариського матчу з Англією.
Травми змусили наставника внести корективи до списку гравців збірної України, повідомляє УАФ.
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Руслан Ротань перевів із резервного списку збірної України до основного двох футболістів.
До березневого товариського матчу проти збірної Англії у складі національної команди України тренуватимуться голкіпер "Олександрії" Микита Шевченко. Він замінить травмованого воротаря "Шахтаря" Дмитра Різника. Також до основного списку "синьо-жовтих" переведено захисника київського "Динамо" Дениса Попова.
Заявка збірної України
- Воротарі — Андрій Лунін ("Реал"), Анатолій Трубін ("Шахтар"), Микита Шевченко ("Олександрія");
- захисники — Олександр Караваєв, Денис Попов (обидва — "Динамо"), Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва — "Шахтар"), Віталій Миколенко ("Евертон"), Ілля Забарний ("Борнмут"), Едуард Соболь ("Страсбур"), Олександр Сваток, Едуард Сарапій (обидва — "Дніпро-1");
- півзахисники — Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (всі — "Шахтар"), Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва — "Динамо"), Олександр Пихальонок ("Дніпро-1"), Андрій Ярмоленко ("Аль-Айн"), Руслан Маліновський ("Марсель"), Олександр Зінченко ("Арсенал"), Віктор Циганков ("Жирона"), Михайло Мудрик ("Челсі"), Євген Коноплянка ("Краковія");
- форварди — Роман Яремчук ("Брюгге"), Артем Довбик ("Дніпро-1").
Резервний список
Андрій П'ятов ("Шахтар"), Олександр Тимчик ("Динамо"), Валерій Бондар, Богдан Михайличенко, Дмитро Криськів, Данило Сікан, Єгор Назаріна (все — "Шахтар"), Олексій Гуцуляк ("Дніпро-1"), Денис Мірошниченко ("Олександрія"), Віктор Коваленко ("Спеція"), Данило Ігнатенко ("Бордо").
Поєдинок Англія — Україна відбудеться 26 березня у Лондоні на стадіоні "Вемблі". Збір команди Руслана Ротаня у Великій Британії розпочнеться 20 березня.
Нагадаємо, у матчі 23 туру французької Ліги 1 "Марсель" прийняв "Страсбур". У цьому поєдинку на полі з'явилися відразу два українські футболісти. Руслан Маліновський став одним із найкращих гравців зустрічі.