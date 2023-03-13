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Ротань змінив заявку збірної України на матч із Англією

13 березня 2023 19:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ротань змінив заявку збірної України на матч із Англією
Травми вплинули на заявку збірної України на гру з Англією
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Руслан Ротань вніс зміни до заявки національної команди незадовго до товариського матчу з Англією.

Травми змусили наставника внести корективи до списку гравців збірної України, повідомляє УАФ.

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Збірна України з футболу

До березневого товариського матчу проти збірної Англії у складі національної команди України тренуватимуться голкіпер "Олександрії" Микита Шевченко. Він замінить травмованого воротаря "Шахтаря" Дмитра Різника. Також до основного списку "синьо-жовтих" переведено захисника київського "Динамо" Дениса Попова.

Заявка збірної України

  • Воротарі — Андрій Лунін ("Реал"), Анатолій Трубін ("Шахтар"), Микита Шевченко ("Олександрія");
  • захисники — Олександр Караваєв, Денис Попов (обидва — "Динамо"), Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва — "Шахтар"), Віталій Миколенко ("Евертон"), Ілля Забарний ("Борнмут"), Едуард Соболь ("Страсбур"), Олександр Сваток, Едуард Сарапій (обидва — "Дніпро-1");
  • півзахисники — Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (всі — "Шахтар"), Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва — "Динамо"), Олександр Пихальонок ("Дніпро-1"), Андрій Ярмоленко ("Аль-Айн"), Руслан Маліновський ("Марсель"), Олександр Зінченко ("Арсенал"), Віктор Циганков ("Жирона"), Михайло Мудрик ("Челсі"), Євген Коноплянка ("Краковія");
  • форварди — Роман Яремчук ("Брюгге"), Артем Довбик ("Дніпро-1").

Резервний список

Андрій П'ятов ("Шахтар"), Олександр Тимчик ("Динамо"), Валерій Бондар, Богдан Михайличенко, Дмитро Криськів, Данило Сікан, Єгор Назаріна (все — "Шахтар"), Олексій Гуцуляк ("Дніпро-1"), Денис Мірошниченко ("Олександрія"), Віктор Коваленко ("Спеція"), Данило Ігнатенко ("Бордо").

Поєдинок Англія — Україна відбудеться 26 березня у Лондоні на стадіоні "Вемблі". Збір команди Руслана Ротаня у Великій Британії розпочнеться 20 березня.

Нагадаємо, у матчі 23 туру французької Ліги 1 "Марсель" прийняв "Страсбур". У цьому поєдинку на полі з'явилися відразу два українські футболісти. Руслан Маліновський став одним із найкращих гравців зустрічі.

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