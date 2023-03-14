Усик показал, что сделает с Фьюри на ринге
Известный украинский боксер Александр Усик продолжает готовиться к поединку против Тайсона Фьюри. Победитель боя станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
Усик в Instagram продемонстрировал, что находится в хорошей форме.
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На прошлой неделе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) дал согласие на проведения боя с Александром Усиком (20-0, 13 КО). Британец получит 70% от гонорара за это противостояние. Обладателю чемпионских поясов WBA, WBO и IBF достанется только 30%. Однако это не останавливает украинца, чьи амбиции позволяют ему мечтать еще и о титуле по версии WBC, который пока удерживает Фьюри.
Что Усик готовит Фьюри?
Александр Усик уже давно готовится к бою с британцем и усиленно занимается в зале, чтобы оказать мощному противнику достойное сопротивление в ринге. Украинский чемпион мира продемонстрировал, что находится в превосходной физической форме.
Усик опубликовал очередное видео, на котором во время тренировки жонглирует гирями и работает с грушей. Александр каждый день уделяет серьезное внимание работе над физической формой, тогда как Фьюри подобные ролики выкладывает очень редко.
Напомним, английский "Тоттенхэм" определил кандидатуру тренера в качестве ведущего кандидата на замену Антонио Конте.
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