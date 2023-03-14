Усик показав, що зробить з Ф'юрі на рингу

Чемпіон світу готується до найважливішого бою у своїй кар'єрі

Відомий український боксер Олександр Усик продовжує готуватися до поєдинку проти Тайсона Ф'юрі. Переможець бою стане абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Усик в Instagram продемонстрував, що знаходиться у добрій формі.

Минулого тижня Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 КО) дав згоду на проведення бою з Олександром Усиком (20-0, 13 КО). Британець отримає 70% гонорару за це протистояння. Власнику чемпіонських поясів WBA, WBO та IBF дістанеться лише 30%. Однак це не зупиняє українця, чиї амбіції дозволяють йому мріяти ще й про титул за версією WBC, який поки що утримує Ф'юрі.

Що Усик готує для Ф'юрі?

Олександр Усик вже давно готується до бою з британцем і посилено займається в залі, щоб надати потужному супротивникові гідний опір у рингу. Український чемпіон світу продемонстрував, що знаходиться у чудовій фізичній формі.

Усик опублікував чергове відео, на якому під час тренування жонглює гирями та працює з грушею. Олександр щодня приділяє серйозну увагу роботі над фізичною формою, тоді як Ф'юрі такі ролики викладає дуже рідко.

Нагадаємо, англійський "Тоттенгем" визначив кандидатуру тренера як провідного кандидата на заміну Антоніо Конте.

Відомий український легкоатлет Роман Поліщук пожертвував життям, утримуючи російських окупантів на донецькому напрямку під Бахмутом.