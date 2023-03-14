Антонио Конте в Тоттенхэме заменит Марку Силва

"Тоттенхэм" выбрал нового тренера взамен Антонио Конте
Английский "Тоттенхэм" определил главного тренера "Фулхэма" Марко Силву в качестве ведущего кандидата на замену Антонио Конте.
Смена наставника у "шпор" произойдет уже ближайшим летом, сообщает Express.
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Итальянский наставник Антонио Конте покинет "Тоттенхэм" в конце текущего сезона. В июне истекает срок действия его контракта с лондонским клубом. В соглашении есть опция о продлении еще на год, но "Тоттенхэм" не собирается ей пользоваться.
Бывший наставник "Челси" не смог положить конец трофейной засухе "Тоттенхэма". При этом растет напряжение в отношениях Антонио Конте и руководство клуба из Лондона.
Кто заменит Конте в "Тоттенхэме"?
Маурисио Почеттино называли главным фаворитом на возвращение в "Тоттенхэм". Сам аргентинец не скрывает, что у него есть незаконченные дела в северном Лондоне. Однако экс-наставник "ПСЖ" может получить предложение от мадридского "Реала", из которого уходит Карло Анчелотти. В "Тоттенхэме" решили не ждать решения Почеттино и обратиться к другому специалисту.
Английский клуб выбрал вариант с приглашением Марку Силвы. Португальский специалист работал в Англии с "Халл Сити", "Уотфордом" и "Эвертоном", а с 2021 года тренирует "Фулхэм". После 27 туров "дачники" идут на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ.
Напомним, бывший главный тренер сборной Италии Чезаре Пранделли официально объявил о завершении карьеры.
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