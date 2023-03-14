Антоніо Конте у Тоттенгемі замінить Марку Сілва

Італієць залишить лондонський клуб наприкінці сезону

Англійський "Тоттенгем" визначив головного тренера "Фулгема" Марко Сілву як провідний кандидат на заміну Антоніо Конте.

Зміна наставника біля "шпор" відбудеться вже найближчого літа, повідомляє Express.

Італійський наставник Антоніо Конте залишить "Тоттенгем" наприкінці цього сезону. У червні спливає термін дії його контракту з лондонським клубом. В угоді є опція про продовження ще на рік, але "Тоттенгем" не має наміру їй користуватися.

Колишній наставник "Челсі" не зміг покласти край трофейній посусі "Тоттенгема". При цьому зростає напруга у відносинах Антоніо Конте та керівництво клубу з Лондона.

Хто замінить Конте у "Тоттенгемі"?

Маурісіо Почеттіно називали головним фаворитом на повернення в "Тоттенгем". Сам аргентинець не приховує, що має незакінчені справи в північному Лондоні. Однак екснаставник "ПСЖ" може отримати пропозицію від мадридського "Реала", з якої йде Карло Анчелотті. У "Тоттенгемі" вирішили не чекати на рішення Почеттіно і звернутися до іншого фахівця.

Англійський клуб вибрав варіант із запрошенням Марку Сілви. Португальський фахівець працював в Англії з "Галл Сіті", "Вотфордом" та "Евертоном", а з 2021 року тренує "Фулгем". Після 27 турів "дачники" йдуть на восьмому місці у турнірній таблиці АПЛ.

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