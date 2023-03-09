Милан прошел Тоттенхэм и сыграет в 1/4 ЛЧ

"Милан" сыграл вничью с "Тоттенхэмом" и прошел в 1/4 ЛЧ
В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА "Тоттенхэм" и "Милан" разошлись миром. Но если англичанам после поражения в Италии нужно было забивать, то гостей этот результат вполне устраивал.
Подробности матча в материале Новини.LIVE.
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Лондонский матч начался с десятиминутной задержкой – обе команды застряли в пробках.
Антонио Конте вернулся на тренерский мостик "Тоттенгема" после перенесенной операции, но до конца еще не восстановился – у него был очень уставший и истощенный вид.
"Милан" создал первый опасный момент в матче – из стандартного положения. Домашняя заготовка была разыграна как по нотам, но Мессиас подвел точность при завершении атаки. "Тоттенхэм" ответил опасным ударом Кейна, с которым не без проблем справился Меньян.
Жизнь с этим клубом должна была не быть приятной ❤️🖤 #TOTACM #UCL #SempreMilan pic.twitter.com/jmsqhA21EbОпубликовано в AC Milan (@acmilan) 8 марта 2023
На протяжении всего матча командам не удавалось реализовать свои моменты, а на 77-й минуте встречи шансы "шпор" казалось окончательно исчезли из-за удаления Кристиана Ромеро. Но даже у меньшинства у Лондона была возможность на четвертой компенсированной минуте: удар Кейна после навеса со штрафного потянул Меньян, а в ответной контратаке Ориги, вышедший на замену, пробил в штангу.
Финальный свисток зафиксировал в Лондоне нулевую ничью, поэтому Милан по итогам вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые за 11 лет, а Тоттенхэм вылетел из турнира.
Тоттенхэм — Милан — 0:0 (первый матч — 0:1)
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Тоттенхэм: Форстер, Ромеро, Лэнгле, Б. Дэвис, Эмерсон (Ришарлисон 70), Хойбьерг, Скипп, Перишич (Порро 53), Кулушевски (Санчес 83), Сон, Кейн
Милан: Меньян, Калулу, Тиав, Томори, Мессиас (Салемакерс 56), Тонали, Крунич, Эрнандес, Диас (Беннасер 81), Леау (Ребич 89), Жиру (Ориги 81)
Предупреждения: Ромеро, Лэнгле, Скипп - Тиав
Удаление: Ромеро, 78 (вторая желтая)
Напомним, футбольная Ассоциация Англии может наказать лондонский "Арсенал" по мотивам матча против "Борнмута".
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