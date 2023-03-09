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"Мілан" зіграв внічию із "Тоттенгемом" та пройшов у 1/4 ЛЧ

9 березня 2023 06:03
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Мілан пройшов Тоттенгем та зіграє у 1/4 ЛЧ
Підопічним Піолі виявилося достатньо нульової нічиєї для виходу у чвертьфінал
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА “Тоттенгем” та “Мілан” розійшлися миром. Але якщо англійцям після поразки в Італії треба було забивати, то гостей цей результат цілком влаштовував.

Подробиці матчу в матеріалі Новини.LIVE

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Лондонський матч розпочався з десятихвилинною затримкою – обидві команди застрягли в заторах.

Антоніо Конте повернувся на тренерський місток "Тоттенгема" після перенесеної операції, але до кінця ще не відновився – у нього був дуже втомлений і виснажений вигляд. 

"Мілан" створив перший небезпечний момент у матчі – зі стандартного положення. Домашня заготовка була розіграна як по нотах, але Мессіаса підвела точність під час завершення атаки. "Тоттенгем" відповів небезпечним ударом Кейна, з яким не без проблем впорався Меньян.

Протягом всього матчу командам не вдавалося реалізувати свої моменти, а на 77-й хвилині зустрічі шанси "шпор" здавалось остаточно зникли через вилучення Крістіана Ромеро. Але навіть у меншості у Лондона була можливість на четвертій компенсованій хвилині: удар Кейна після навісу зі штрафного потягнув Меньян, а в контратаці у відповідь Орігі, який вийшов на заміну, пробив у штангу.

Фінальний свисток зафіксував у Лондоні нульову нічию, тому Мілан за підсумком вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів вперше за 11 років, а Тоттенгем вилетів з турніру.

Тоттенгем — Мілан 0:0 (перший матч — 0:1)

Голів нема

Тоттенгем: Форстер, Ромеро, Ленгле, Б. Девіс, Емерсон (Рішарлісон 70), Хойб'єрг, Скіпп, Перішич (Порро 53), Кулушевскі (Санчес 83), Сон, Кейн

Мілан: Меньян, Калулу, Тіав, Томорі, Мессіас (Салемакерс 56), Тоналі, Круніч, Ернандес, Діас (Беннасер 81), Леау (Ребіч 89), Жиру (Орігі 81)

Попередження: Ромеро, Ленгле, Скіпп — Тіав

Вилучення: Ромеро, 78 (друга жовта)

Нагадаємо, футбольна Асоціація Англії може покарати лондонський "Арсенал" за мотивами матчу проти "Борнмуту".

А головний тренер лондонського "Челсі" Грем Поттер прокоментував вихід своєї команди до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко пішов на значне зниження зарплати заради регулярної ігрової практики.

 

 

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