Мілан пройшов Тоттенгем та зіграє у 1/4 ЛЧ

Підопічним Піолі виявилося достатньо нульової нічиєї для виходу у чвертьфінал

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА “Тоттенгем” та “Мілан” розійшлися миром. Але якщо англійцям після поразки в Італії треба було забивати, то гостей цей результат цілком влаштовував.

Подробиці матчу в матеріалі Новини.LIVE

Лондонський матч розпочався з десятихвилинною затримкою – обидві команди застрягли в заторах.

Антоніо Конте повернувся на тренерський місток "Тоттенгема" після перенесеної операції, але до кінця ще не відновився – у нього був дуже втомлений і виснажений вигляд.

"Мілан" створив перший небезпечний момент у матчі – зі стандартного положення. Домашня заготовка була розіграна як по нотах, але Мессіаса підвела точність під час завершення атаки. "Тоттенгем" відповів небезпечним ударом Кейна, з яким не без проблем впорався Меньян.

Протягом всього матчу командам не вдавалося реалізувати свої моменти, а на 77-й хвилині зустрічі шанси "шпор" здавалось остаточно зникли через вилучення Крістіана Ромеро. Але навіть у меншості у Лондона була можливість на четвертій компенсованій хвилині: удар Кейна після навісу зі штрафного потягнув Меньян, а в контратаці у відповідь Орігі, який вийшов на заміну, пробив у штангу.

Фінальний свисток зафіксував у Лондоні нульову нічию, тому Мілан за підсумком вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів вперше за 11 років, а Тоттенгем вилетів з турніру.

Тоттенгем — Мілан 0:0 (перший матч — 0:1)

Голів нема

Тоттенгем: Форстер, Ромеро, Ленгле, Б. Девіс, Емерсон (Рішарлісон 70), Хойб'єрг, Скіпп, Перішич (Порро 53), Кулушевскі (Санчес 83), Сон, Кейн

Мілан: Меньян, Калулу, Тіав, Томорі, Мессіас (Салемакерс 56), Тоналі, Круніч, Ернандес, Діас (Беннасер 81), Леау (Ребіч 89), Жиру (Орігі 81)

Попередження: Ромеро, Ленгле, Скіпп — Тіав

Вилучення: Ромеро, 78 (друга жовта)

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