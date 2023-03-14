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Известный итальянский тренер неожиданно завершил карьеру

14 марта 2023 09:10
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Тренер Чезаре Пранделли неожиданно завершил карьеру
Специалист назвал причину, которая побудила его уйти из футбола
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший главный тренер сборной Италии Чезаре Пранделли официально объявил о завершении карьеры. Опытный специалист уже несколько лет не работает. 

Пранделли отвергает новые предложения от клубов, сообщает Radio 1

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Последним клубом в карьере 65-летнего Чезаре Пранделли стала итальянская "Фиорентина", из которой он ушел по ходу сезона 2020/2021. Тренер признался, что в последние годы хочет проводить все свое время с семьей и не испытывает желания возвращаться к работе. 

Чезаре Пранделли завершил карьеру

"Я хорошо себя чувствую, все остальное для меня не имеет значения. Кое-какие предложения поступали, но единственная скамейка, о которой я мечтаю — в парке, на которой можно проводить время с внуками. Моя тренерская карьера закончилась. Я хочу просто наслаждаться жизнью", — рассказал Чезаре Пранделли. 

Лучшие достижения Пранделли

В качестве футболиста Пранделли выигрывал Кубок европейских чемпионов в составе "Ювентуса" в сезоне 1984/1985. Чезаре завершил карьеру игрока в 1990 году в "Аталанте".

В Бергамо началась его тренерская карьера. Наивысшей ее точкой стала работа со сборной Италии с 2010 по 2014 годы. Пранделли довел "скуадру адзурру" до финала чемпионата Европы 2012 года.  

Напомним, известный украинский легкоатлет Роман Полищук пожертвовал жизнью, сдерживая российских оккупантов на донецком направлении под Бахмутом. 

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко продолжает восстанавливаться от последствий тяжелой травмы колена. Стало известно, когда футболист вернется в игру. 

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