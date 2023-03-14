Тренер Чезаре Пранделли неожиданно завершил карьеру

Специалист назвал причину, которая побудила его уйти из футбола

Бывший главный тренер сборной Италии Чезаре Пранделли официально объявил о завершении карьеры. Опытный специалист уже несколько лет не работает.

Пранделли отвергает новые предложения от клубов, сообщает Radio 1.

Последним клубом в карьере 65-летнего Чезаре Пранделли стала итальянская "Фиорентина", из которой он ушел по ходу сезона 2020/2021. Тренер признался, что в последние годы хочет проводить все свое время с семьей и не испытывает желания возвращаться к работе.

"Я хорошо себя чувствую, все остальное для меня не имеет значения. Кое-какие предложения поступали, но единственная скамейка, о которой я мечтаю — в парке, на которой можно проводить время с внуками. Моя тренерская карьера закончилась. Я хочу просто наслаждаться жизнью", — рассказал Чезаре Пранделли.

Лучшие достижения Пранделли

В качестве футболиста Пранделли выигрывал Кубок европейских чемпионов в составе "Ювентуса" в сезоне 1984/1985. Чезаре завершил карьеру игрока в 1990 году в "Аталанте".

В Бергамо началась его тренерская карьера. Наивысшей ее точкой стала работа со сборной Италии с 2010 по 2014 годы. Пранделли довел "скуадру адзурру" до финала чемпионата Европы 2012 года.

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