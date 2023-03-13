Тайсон Фьюри перехитрил Усика при обсуждении контракта на бой

Британский боксер уверен, что должен получить более выгодный гонорар

Промоутер Эдди Хирн уличил британского боксера Тайсона Фьюри в хитрости. Бывший представитель Александра Усика считает, что обладатель пояса WBC специально затягивал подписание контракта на бой с украинцем.

"Цыганский король" выжидал, чтобы получить более выгодные условия соглашения, объяснил Хирн в интервью Boxingnews24.

На прошлой неделе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) дал согласие на проведения боя с Александром Усиком (20-0, 13 КО). Это произошло только после предложения украинца разделить гонорар за поединок так, чтобы британец получил большую часть средств.

Бой Фьюри и Усика все еще может сорваться

Эдди Хирн считает, что Тайсон Фьюри давно ждал такое предложение от Александра Усика. "Цыганский король" рискует, соглашаясь выйти на ринг против украинца, а потому хотел добиться максимально выгодного для себя распределения гонорара.

"До боя осталось всего шесть или семь недель. А Тайсон говорит, что только на выходных начал подготовку. Усик поймал его на блефе. Тайсону придется взять деньги, на которые он никогда не согласился бы за такой поединок. Однако он говорит, что принимает бой, поэтому, надеюсь, это произойдет. Узнаем совсем скоро", — рассказал Эдди Хирн.

Напомним, главный тренер испанской "Жироны" Мигель Анхель поделился мнением об игре Виктора Цыганкова. В Испании довольны прогрессом украинца.