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Відомий промоутер розповів, чому Тайсон Ф'юрі погодився на бій з Усиком

13 березня 2023 14:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Тайсон Ф'юрі перехитрив Усика при обговоренні контракту на бій
Британський боксер упевнений, що має отримати більш вигідний гонорар
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Промоутер Едді Хірн викрив британського боксера Тайсона Ф'юрі у хитрощі. Колишній представник Олександра Усика вважає, що власник поясу WBC спеціально затягував підписання контракту на бій з українцем.

"Циганський король" вичікував, щоб отримати більш вигідні умови угоди, пояснив Хірн в інтерв'ю Boxingnews24.

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Минулого тижня Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 КО) дав згоду на проведення бою з Олександром Усиком (20-0, 13 КО). Це сталося лише після пропозиції українця поділити гонорар за поєдинок так, щоб британець отримав більшу частину коштів.

Олександр Усік

Бій Ф'юрі та Усика все ще може зірватися

Едді Хірн вважає, що Тайсон Ф'юрі давно чекав на таку пропозицію від Олександра Усика. "Циганський король" ризикує, погоджуючись вийти на ринг проти українця, а тому хотів досягти максимально вигідного для себе розподілу гонорару.

"До бою залишилося всього шість чи сім тижнів. А Тайсон каже, що тільки на вихідних почав підготовку. Усик спіймав його на блефі. Тайсону доведеться взяти гроші, на які він ніколи не погодився б за такий поєдинок. Однак він каже, що приймає бій, тож, сподіваюся, це станеться. Дізнаємося зовсім скоро", — розповів Едді Хірн.

Нагадаємо, головний тренер іспанської "Жирони" Мігель Анхель поділився думкою про гру Віктора Циганкова. В Іспанії задоволені прогресом українця.

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