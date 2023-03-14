Хто переможе в українській Прем'єр-лізі в сезоні 2022/23 — прогноз експертів

Одразу кілька команд УПЛ претендують на чемпіонський титул цього сезону

Сезон 2022/2023 у чемпіонаті України з футболу наближається до вирішальної стадії боротьби за титул. Позаду сімнадцять турів, хоча деякі команди ще мають по матчу в запасі.

Саме час спрогнозувати подальший розвиток боротьби за чемпіонство у спеціальному матеріалі порталу Новини.LIVE.

СК "Дніпро-1" зустрів екватор першості як лідер турнірної таблиці з непоганим гандикапом. Початок другої половини сезону вивело на перший рядок донецький "Шахтар". Київське "Динамо" встановило кілька антирекордів на старті сезону, але поступово підіймається нагору. Але команді Мірчі Луческу рано думати про титул — треба випередити бодай луганську "Зорю".

У кого найкращі шанси стати чемпіоном України за підсумками цього сезону?

"Шахтар": шанс на захист титулу

"Гірники" стали чемпіонами України за підсумками минулого сезону. Це рішення було технічним. Усі змагання у країні було зупинено через повномасштабне російське вторгнення. На той момент "Шахтар" лідирував у турнірній таблиці, випереджаючи "Динамо" лише на два очки.

У сезоні 2022/2023 створюється відчуття, що "гірники" виступають впевненіше, ніж їхній вічний суперник. Попри продаж бразильських та інших легіонерів, "Шахтар" залишився останнім представником України в єврокубках. А нещодавно команда Ігора Йовичевича змогла повернутися на перше місце у турнірній таблиці, після чого швидко довела перевагу над найближчим переслідувачем до трьох очок. І здається, що це ще не межа.

Цьогорічний "Шахтар" — команда, що грає, злагоджений механізм, у якого є тренерський план на будь-який варіант розвитку подій на полі. Ця команда може досягти ще більшого прогресу, її потенціал не вичерпаний. "Гірники" — найімовірніший претендент на чемпіонський титул.

Графік найближчих матчів "Шахтаря"

16.03 "Феєнорд" — "Шахтар"

19.03 "Шахтар" — "Рух"

01.04. "Чорноморець" — "Шахтар"

08.04 "Шахтар" — "Металіст"

15.04 "Шахтар" — "Львів"

22.04 "Динамо" — "Шахтар"

"Дніпро-1": втрачена можливість

Команда дуже впевнено розпочала сезон, відразу ж позначивши претензії на чемпіонський титул. Розгромивши "Динамо" у першому ж турі, підопічні Олександра Кучера поступово вийшли на перше місце та завершили першу частину сезону на вершині таблиці.

Казка тривала досить довго. Підопічні Кучера зустріли 2023 як лідер турнірної таблиці, вийшли у весняну стадію Кубка Конфедерацій. Але тривала пауза в сезоні, відсутність досвіду боротьби за чемпіонство та низка інших факторів призвели до осічок у низці лютневих та березневих поєдинків. "Дніпро-1" вже друге, і немає причин припустити, що команда зможе повернути лідерство.

Графік найближчих матчів "Дніпра-1"

18.03 "Верес" — "Дніпро-1"

01.04 "Металіст 1925" — "Дніпро-1"

08.01 "Дніпро-1" — "Львів"

15.04 "Зоря" — "Дніпро-1"

22.04 "Дніпро-1" — "Рух"

29.04 "Інгулець" — "Дніпро-1"

"Динамо" падіння прискорилося

Цей український топ клуб демонструє найбільший регрес за останній рік. Події в Україні сильно вплинули на "біло-синіх". Справа не тільки в результатах.

Клуб продовжують залишати футболісти, які були важливою частиною командного механізму часів першого сезону Мірчі Луческу у Києві. Місяць тому пішли Кендзьора, Циганков та Забарний. Шапаренко повернеться у склад лише на початку травня, Буяльський пропустить найближчий поєдинок через дискваліфікацію. З одного боку, "Динамо" відстає від першого місця на шість очок. Але для початку киянам треба хоча б "посунути" "Зорю" з третього рядка. І зовсім не факт, що це вдасться зробити.

Графік найближчих матчів "Динамо"

18.03 "Динамо" — "Зоря"

01.04 "Львів" — "Динамо"

08.04 "Динамо" — "Минай"

15.04 "Рух" — "Динамо"

22.04 "Динамо" — "Шахтар"

29.04 "Металіст" — "Динамо"

Нагадаємо, щодня українські захисники жертвують собою заради того, щоб у країні тривало життя. Серед воїнів є й колишні спортсмени. Відомий український легкоатлет Роман Поліщук загинув, утримуючи російських окупантів на донецькому напрямку під Бахмутом.