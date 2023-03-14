Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Бетербієв накинувся на Усика через слова про російську армію arrow

Бетербієв накинувся на Усика через слова про російську армію

14 березня 2023 17:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Бетербієв накинувся на Усика через слова про російську армію
Росіянин повідомив про готовність зустрітися на рингу з українцем
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Російський боксер з канадським паспортом Артур Бетербієв невтішно відгукнувся про чемпіона Олександра Усика. Приводом для грубого висловлювання спортсмена стало висловлювання українця про російське вторгнення.

Бетербієв образив Усика, але визнав професійні якості України, повідомляє "Ушатайка".

Читайте також:

38-річний чемпіон WBO, WBC та IBF у напівважкій вазі Артур Бетербієв (19-0, 19 КО) поділився думкою про слова володаря титулів WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) про російську вторгнення в Україну.

Відповідь Бетербієва Усику

Бетербієв припустив, що міг би вийти на ринг з Усиком, слова якого стали б для росіянина додатковою мотивацією. При цьому Артур розкритикував українця, дозволивши собі неприємні порівняння.

"У мене в будь-якому випадку була б мотивація. Думаю, Усика можна зрозуміти, як лікарі розуміють хворого. Вони з розумінням ставляться до хворого, не засуджують. Боксерам теж потрібно робити якісь поступки".

Боксери багато пропускають по голові — тим більше у надважкій вазі. Потрібно робити поступки, не ображатись на нього, поставитися до розуміння. Все-таки важкі удари у важкій вазі", — заявив Артур Бетербієв.

Артур Бетербієв

Бій українця та росіянина

Росіянин не став би думати про слова опонента перед боєм із ним. Він вважає, що це заважає зосередитись на діях у рингу.

"Це може виснажити та завантажити мене. Такі речі не повинні тебе смикати. Я б відсікав це, постарався добре зробити свою роботу, а потім уже можна і поговорити", — пояснив Артур Бетербієв.

Нагадаємо, відомий український легкоатлет Роман Поліщук загинув, утримуючи російських окупантів на донецькому напрямку під Бахмутом.

У сезон 2022/2023 у чемпіонаті України з футболу наближається до вирішальної стадії боротьби за титул. Оцінюємо шанси команд у боротьбі за золоті медалі турніру.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

17:28 Джекі Чан повертається до відомої ролі 20 років потому: який проєкт "реанімують" продюсери

17:28 СБУ оголосила підозру херсонському "міністру", який організовував депортацію дітей

Новина з фото

17:23 Зеленський у Києві зустрівся з прем’єркою Ісландії: що обговорили політики

Ексклюзив

17:15Питання продовження зернової угоди перетворили в торги — Резніков

Новина з відео

17:10 Путін розповів бурятам про "користь" санкцій та пожартував про "хрюкання"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

17:07 Прокуратура затримала посадовця Міноборони, який за гроші знімав чоловіків з військового обліку

17:05 Спадний Місяць у березні принесе важкі випробування трьом знакам зодіаку

16:50 На Одещині через грип і ГРВІ частіше госпіталізують дорослих

16:49 США шукають нові способи покарання російських олігархів, — ЗМІ

16:43 Стівен Сігал відвідав форум руху русофілів у москві та зробив гучну заяву

Новина з відео

17:10 Путін розповів бурятам про "користь" санкцій та пожартував про "хрюкання"

Новина з відео

16:22 Податки, які надходять до бюджету України, підуть на оборону, — Шмигаль

Новина з відео

15:10 Астрономи показали момент падіння метеорита на Місяць

Новина з відео

13:57 Вакарчук, Кароль, Кошовий: знаменитості вітають з Днем добровольця

Новина з відео

13:29Пошкоджено дитячий садок: по Одещині завдали ракетного удару із тактичної авіації

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:25 Катрін Денев на телебаченні зачитала вірш відомої української письменниці

Новина з відео

10:58 Ешлі Грем прокоментувала скандальне та коротке інтерв'ю з Г'ю Грантом на премії "Оскар"

Новина з відео

10:39 ​​​​​​​Зеленський прокоментував обстріл Краматорська, де загинули мирні жителі

Новина з відео

10:22 Гайдай розповів про ситуацію на Луганському напрямку

Новина з відео

07:57 Російська ракета не долетіла до України та впала у Бєлгородській області

08:23Кредитна сфера в Україні на межі колапсу: причетний кожен третій українець

07:23Тарифи на воду піднімуть для регіонів по-різному: скільки пропонують платити

21:13Магазини рекордно підвищили ціни на продукти: лідери зі здорожчання

Ексклюзив

18:00Зупинити кров і вшитися з позицій: як відбувається евакуація 300-х з поля бою

10:19НБУ зменшив підтримку курсу гривні продажем валюти: що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

08:15Ріанна, Леді Гага, Ніколь Кідман та інші зірки: найяскравіші образи на премії "Оскар-2023"

Ексклюзив

07:10Чому дорожчають фрукти та овочі, і як довго це триватиме

18:00Як путін наслідує Сталіна: 70 років зі смерті вусатого тирана

07:33Чому Китаю вигідно допомагати росії у війні проти України

Новина з відео

21:35Все про пісні, які претендують на "Оскар-2023"

Актуальне по темі

None 14 Березень 17:27

Джекі Чан повертається до відомої ролі 20 років потому: який проєкт "реанімують" продюсери

None 14 Березень 17:28

СБУ оголосила підозру херсонському "міністру", який організовував депортацію дітей

None 14 Березень 17:27

Зеленський у Києві зустрівся з прем’єркою Ісландії: що обговорили політики

None 14 Березень 17:10

Питання продовження зернової угоди перетворили в торги — Резніков

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB