Бетербієв накинувся на Усика через слова про російську армію

Росіянин повідомив про готовність зустрітися на рингу з українцем

Російський боксер з канадським паспортом Артур Бетербієв невтішно відгукнувся про чемпіона Олександра Усика. Приводом для грубого висловлювання спортсмена стало висловлювання українця про російське вторгнення.

Бетербієв образив Усика, але визнав професійні якості України, повідомляє "Ушатайка".

38-річний чемпіон WBO, WBC та IBF у напівважкій вазі Артур Бетербієв (19-0, 19 КО) поділився думкою про слова володаря титулів WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) про російську вторгнення в Україну.

Відповідь Бетербієва Усику

Бетербієв припустив, що міг би вийти на ринг з Усиком, слова якого стали б для росіянина додатковою мотивацією. При цьому Артур розкритикував українця, дозволивши собі неприємні порівняння.

"У мене в будь-якому випадку була б мотивація. Думаю, Усика можна зрозуміти, як лікарі розуміють хворого. Вони з розумінням ставляться до хворого, не засуджують. Боксерам теж потрібно робити якісь поступки".

Боксери багато пропускають по голові — тим більше у надважкій вазі. Потрібно робити поступки, не ображатись на нього, поставитися до розуміння. Все-таки важкі удари у важкій вазі", — заявив Артур Бетербієв.

Бій українця та росіянина

Росіянин не став би думати про слова опонента перед боєм із ним. Він вважає, що це заважає зосередитись на діях у рингу.

"Це може виснажити та завантажити мене. Такі речі не повинні тебе смикати. Я б відсікав це, постарався добре зробити свою роботу, а потім уже можна і поговорити", — пояснив Артур Бетербієв.

Нагадаємо, відомий український легкоатлет Роман Поліщук загинув, утримуючи російських окупантів на донецькому напрямку під Бахмутом.

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