Промоутер Усика зганьбив Тайсона Ф'юрі на весь спортивний світ

Британський важкоатлет досі не підтвердив бій з Олександром Усиком

Олександр Красюк жорстко розкритикував Тайсона Ф'юрі за затягування підписання контракту на бій з Олександром Усиком.

Промоутер чемпіона світу з боксу в інтерв'ю iFL TV розповів про те, що британець демонструє неповагу і до суперника, і до вболівальників.

Минулого тижня Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 КО) заявив, що незабаром дасть згоду на проведення бою з Олександром Усиком (20-0, 13 КО). Це сталося лише після пропозиції українця поділити гонорар за поєдинок так, щоб британець отримав більшу частину коштів.

"Для Ф'юрі важливі лише гроші"

Однак після цього британець знову перестав відповідати на повідомлення української команди, а потім і зовсім зробив провокаційну заяву про можливу відмову від бою та пошук нового суперника. Промоутер Олександр Красюк розкритикував Тайсона Ф'юрі за це рішення.

"Я не знаю, що мав на увазі Тайсон Ф'юрі і який у нього план. З ким він буде битися? З Джейком Полом? З Дереком Чісорою? Це проблема. Це неповага до його фанатів. Вони зробили його відомим, багатим і популярним. Він знаменитість, зірка тільки завдяки його фанатам. У якийсь момент ти маєш платити за рахунками, повернутися з чимось. Висловити подяку вболівальникам, повернути їм борг.

Це бій, на який чекають усі у світі. Якщо гроші — це головне для тебе, коли цей поєдинок ось-ось відбудеться, якщо гроші — це причина зриву цього бою, то це велика ганьба. Це ганьба історичного масштабу", — заявив Олександр Красюк.

Нагадаємо, у сезоні 2022/2023 у чемпіонаті України з футболу наближається до вирішальної стадії боротьби за титул. Оцінюємо шанси команд у боротьбі за золоті медалі турніру.

А головний тренер англійського "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола прокоментував заміну Ерлінга Холанда у матчі-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів з "Лейпцигом". Між футболістом та наставником виникло непорозуміння.