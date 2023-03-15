Гвардиола и Холанд поругались из-за замены в матче Лиги чемпионов
Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал замену Эрлинга Холанда в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов с "Лейпцигом".
Норвежец забил пять голов, но был вынужден покинуть поле уже на 63-й минуте, напоминает BBC.
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22-летний Эрлинг Холанд стал третьим футболистом в истории Лиги чемпионов, которому удалось забить пять голов в одном матче. Он мог оформить и шестой мяч, но тренерский штаб решил заменить норвежца.
"Get up to much last night?"@ErlingHaaland: pic.twitter.com/DCZ6nrbNZ3— Manchester City (@ManCity) March 15, 2023
Холанд мог побить рекорд Месси
Форвард не понял, почему Хосеп Гвардиола решил усадить его на скамейку запасных. Холанд хотел продолжить голевую феерию. Он признался, что высказал наставнику претензию.
"Когда я проходил мимо, что сказал Пепу Гвардиоле: "Я хотел бы сделать двойной хет-трик!". Но что я могу сделать?" — вспомнил Эрлинг Холанд.
Good morning! 💙 pic.twitter.com/1qQqH9459p— Manchester City (@ManCity) March 15, 2023
Мотивация для Холанда
Сам главный тренер "Манчестер Сити" объяснил замену норвежского бомбардира необходимостью сохранить для него мотивацию на последующие матчи еврокубкового турнира.
"Если бы он побил рекорд Месси в 22 года, то его жизнь могла бы стать скучной. А теперь у него есть цель сделать это в будущем. Вот почему я его заменил. И когда игра сделана, мы стараемся привлекать других футболистов", — заявил Хосеп Гвардиола.
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