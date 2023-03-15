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"Интер" и "Ман Сити" вышли в 1/4 ЛЧ: сколько забил Холанд

15 марта 2023 07:33
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Интер и Ман Сити вышли в 1/4 ЛЧ — Холанд повторил рекорд Месси
Норвежский форвард английской команды был неудержим на поле
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Во вторник вечером состоялись еще два ответных поединка 1/8 Лиги чемпионов. Один из них завершился разгромным счетом. 

Форвард Эрлинг Холанд провел один из самых результативных поединков в карьере, сообщают Новини.LIVE

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Английский "Манчестер Сити" не заметил сопротивление немецкого "Лейпцига". Первый гол "горожане" забили после сомнительного пенальти, зато после этого отправили в ворота резервного голкипера "быков" еще шесть голов. 

Достижения Холанда

"Манчестер Сити" — "Лейпциг" — 7:0 (3:0)

Первый матч — 1:1

Голы: Холанд, 22 (пенальти), 24, 45+2, 53, 57; Гюндоган, 49; Де Брюйне, 90+2 

Эрлинг Холанд забил 30 голов в Лиге чемпионов за меньшее количество матчей, чем любой другой игрок в истории турнира. Норвежец достиг этой отметки за 25 поединков. Предыдущий рекорд принадлежал Руду Ван Нистелрою, ему потребовалось 34 матча. 

Также Холанд (22 года и 236 дней) стал самым молодым игроком, забившим 30 мячей в ЛЧ, он побил рекорд Месси (23 года и 131 день). 

Эрлинг Холанд забил столько же голов в Лиге чемпионов 30. Столько же у нескольких других известных форвардов:  футболисты:

  • Уэйн Руни;
  • Антуан Гризманн;
  • Самуэль Это'О;
  • Кака.

Всего 20 игроков забили больше мячей в ЛЧ, чем норвежец. Только три игрока забили пять голов в одном матче Лиги чемпионов:

  • Лионель Месси ("Барселона" — "Байер", март 2012);
  • Луис Адриано ("Шахтер" — БАТЕ, октябрь 2014).

Во втором матче этого вечера "Порту" не сумел дома сломить сопротивление итальянского "Интера". Встреча завершилась без голов, а в конце поединка был удален с поля капитан "драконов" Пепе. 

"Порту" — "Интер" — 0:0 (0:0)
Первый матч — 0:1

Напомним, известный украинский легкоатлет Роман Полищук погиб, сдерживая российских оккупантов на донецком направлении под Бахмутом. 

В сезон 2022/2023 в чемпионате Украины по футболу приближается к решающей стадии борьбы за титул. Оцениваем шансы команд в борьбе за золотые медали турнира. 

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