Інтер та Ман Сіті вийшли в 1/4 ЛЧ — Холанд повторив рекорд Мессі

"Інтер" та "Ман Сіті" вийшли в 1/4 ЛЧ: скільки забив Холанд
У вівторок увечері відбулися ще два поєдинки у відповідь 1/8 Ліги чемпіонів. Один із них завершився розгромним рахунком.
Форвард Ерлінг Холанд провів один із найрезультативніших поєдинків у кар'єрі, повідомляють Новини.LIVE.
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Англійський "Манчестер Сіті" не помітив опір німецького "Лейпцигу". Перший гол "міщани" забили після сумнівного пенальті, натомість після цього відправили у ворота резервного голкіпера "биків" ще шість голів.
Досягнення Холанду
"Манчестер Сіті" — "Лейпциг" — 7:0 (3:0)
Перший матч — 1:1
Голи: Холанд, 22 (пенальті), 24, 45+2, 53, 57; Гюндоган, 49; Де Брюйне, 90+2
Ерлінг Холанд забив 30 голів у Лізі чемпіонів за менше матчів, ніж будь-який інший гравець в історії турніру. Норвежець досяг цієї позначки за 25 поєдинків. Попередній рекорд належав Руду Ван Ністелрою, йому знадобилося 34 матчі.
Game. Набір. Match. @ErlingHaaland Show-Off 😏 pic.twitter.com/JFEudWJnwT— Kevin De Bruyne (@KevinDeBruyne) March 14, 2023
Також Холанд (22 роки та 236 днів) став наймолодшим гравцем, який забив 30 м'ячів у ЛЧ, він побив рекорд Мессі (23 роки та 131 день).
Ерлінг Холанд забив стільки ж голів у Лізі чемпіонів 30. Стільки ж у кількох інших відомих форвардів: футболісти:
- Dейн Руні;
- Антуан Грізманн;
- Самуель Ето'О;
- Кака.
Усього 20 гравців забили більше м'ячів у ЛЧ, ніж норвежець. Лише три гравці забили п'ять голів в одному матчі Ліги чемпіонів:
- Ліонель Мессі ("Барселона" — "Баєр", березень 2012);
- Луїс Адріано ("Шахтар" — БАТЕ, жовтень 2014).
See you Saturday, @ErlingHaaland 🫡 pic.twitter.com/w6zX6kSUtX- Manchester City (@ManCity) March 14, 2023
У другому матчі цього вечора "Порту" не зумів удома зламати опір італійського "Інтера". Зустріч завершилася без голів, а наприкінці поєдинку було вилучено з поля капітан "драконів" Пепе.
"Порту" — "Інтер" — 0:0 (0:0)
Перший матч — 0:1
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