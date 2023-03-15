Интер и Ман Сити вышли в 1/4 ЛЧ — Холанд повторил рекорд Месси

Норвежский форвард английской команды был неудержим на поле

Во вторник вечером состоялись еще два ответных поединка 1/8 Лиги чемпионов. Один из них завершился разгромным счетом.

Форвард Эрлинг Холанд провел один из самых результативных поединков в карьере, сообщают Новини.LIVE.

Английский "Манчестер Сити" не заметил сопротивление немецкого "Лейпцига". Первый гол "горожане" забили после сомнительного пенальти, зато после этого отправили в ворота резервного голкипера "быков" еще шесть голов.

Достижения Холанда

"Манчестер Сити" — "Лейпциг" — 7:0 (3:0)

Первый матч — 1:1

Голы: Холанд, 22 (пенальти), 24, 45+2, 53, 57; Гюндоган, 49; Де Брюйне, 90+2

Эрлинг Холанд забил 30 голов в Лиге чемпионов за меньшее количество матчей, чем любой другой игрок в истории турнира. Норвежец достиг этой отметки за 25 поединков. Предыдущий рекорд принадлежал Руду Ван Нистелрою, ему потребовалось 34 матча.

Также Холанд (22 года и 236 дней) стал самым молодым игроком, забившим 30 мячей в ЛЧ, он побил рекорд Месси (23 года и 131 день).

Эрлинг Холанд забил столько же голов в Лиге чемпионов 30. Столько же у нескольких других известных форвардов: футболисты:

Уэйн Руни;

Антуан Гризманн;

Самуэль Это'О;

Кака.

Всего 20 игроков забили больше мячей в ЛЧ, чем норвежец. Только три игрока забили пять голов в одном матче Лиги чемпионов:

Лионель Месси ("Барселона" — "Байер", март 2012);

Луис Адриано ("Шахтер" — БАТЕ, октябрь 2014).

Во втором матче этого вечера "Порту" не сумел дома сломить сопротивление итальянского "Интера". Встреча завершилась без голов, а в конце поединка был удален с поля капитан "драконов" Пепе.

"Порту" — "Интер" — 0:0 (0:0)

Первый матч — 0:1

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