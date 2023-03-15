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Гвардиола раскрыл секрет успеха Холанда в Лиге чемпионов

15 марта 2023 08:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Гвардиола раскрыл секрет успеха Холанда в Лиге чемпионов
Норвежец забил пять голов в одном матче Лиги чемпионов всего за 57 минут
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился впечатлением от игры Эрлинга Холанда в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов против немецкого "Лейпцига".

Норвежский форвард забил в этом поединке пять голов, напоминает BBC

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Эрлинг Холанд забил в ворота "Лейпцига" пять голов. Тем самым 22-летний норвежец повторил рекорд Лионеля Месси, который 13 лет назад помог "Барселоне" разгромить немецкий "Байер". 

Сила "Манчестер Сити"

Холанду понадобилось для этого достижения всего 57 минут. Потом Гвардиола заменил форварда, хотя Эрлинг был готов продолжать играть. 

"Это было по-настоящему качественное выступление в исполнении каждого игрока с первой и до последней минуты. Мы здорово играли с мячом и без мяча. Эрлинг был прекрасен, но все показали исключительную игру", — отметил Хосеп Гвардиола. 

 

 

Мощь Холанда

Каталонский тренер не скупился на комплименты в адрес своего центрального форварда. Помимо этого Гвардиола рассказал, как "Манчестер Сити" удалось улучшить игру в Лиге чемпионов. 

"Пять голов за 60 минут! Фантастический парень, огромный талант. Холанд мощный футболист, прирожденный победитель.

В прошлых сезонах мы пропускали много голов, дарили их сопернику. Мы забили дома четыре гола "Реалу", шесть — "Монако", четыре "Тоттенхэму". Чаще всего мы вылетали потому, что пропускали много. Сейчас ребята очень хорошо защищаются", — рассказал Хосеп Гвардиола. 

Напомним, в сезоне 2022/2023 в чемпионате Украины по футболу приближается к решающей стадии борьбы за титул. Оцениваем шансы команд в борьбе за золотые медали турнира. 

Форвард английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд повторил рекорд Лионеля Месси в Лиге чемпионов. 

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