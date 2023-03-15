Гвардіола розкрив секрет успіху Холанда у Лізі чемпіонів
Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола поділився враженням від гри Ерлінга Холанда у матчі-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів проти німецького "Лейпцига".
Норвезький форвард забив у цьому поєдинку п'ять голів, нагадує BBC.
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Ерлінг Холанд забив у ворота "Лейпцигу" п'ять голів. Тим самим 22-річний норвежець повторив рекорд Ліонеля Мессі, який 13 років тому допоміг "Барселоні" розгромити німецький "Баєр".
A night to remember! 🏅 pic.twitter.com/X8ETBdGERz- Manchester City (@ManCity) March 15, 2023
Сила "Манчестер Сіті"
Холанду знадобилося для цього досягнення лише 57 хвилин. Потім Гвардіола замінив форварда, хоча Ерлінг готовий був продовжувати грати.
"Це був по-справжньому якісний виступ у виконанні кожного гравця з першої й до останньої хвилини. Ми чудово грали з м'ячем і без м'яча. Ерлінг був чудовий, але всі показали виняткову гру", — зазначив Хосеп Гвардіола.
All in a day's work! 😏- Manchester City (@ManCity) March 14, 2023
🔵 7-0 ⚫️ #ManCity pic.twitter.com/5c9C8RQ853
Потужність Холанда
Каталонський тренер не скупився на компліменти на адресу центрального форварда. Крім цього, Гвардіола розповів, як "Манчестер Сіті" вдалося покращити гру в Лізі чемпіонів.
"П'ять голів за 60 хвилин! Фантастичний хлопець, величезний талант. Холанд — потужний футболіст, природжений переможець.
Минулих сезонів ми пропускали багато голів, дарували їх супернику. Ми забили вдома чотири голи "Реалу", шість — "Монако", чотири "Тоттенгему". Найчастіше ми вилітали тому, що пропускали багато. Наразі хлопці дуже добре захищаються", — розповів Хосеп Гвардіола.
Нагадаємо, у сезоні 2022/2023 у чемпіонаті України з футболу наближається до вирішальної стадії боротьби за титул. Оцінюємо шанси команд у боротьбі за золоті медалі турніру.
Форвард англійського "Манчестер Сіті" Ерлінг Холанд повторив рекорд Ліонеля Мессі у Лізі чемпіонів.