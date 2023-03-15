Гвардиола раскрыл секрет успеха Холанда в Лиге чемпионов

Норвежец забил пять голов в одном матче Лиги чемпионов всего за 57 минут

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился впечатлением от игры Эрлинга Холанда в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов против немецкого "Лейпцига".

Норвежский форвард забил в этом поединке пять голов, напоминает BBC.

Эрлинг Холанд забил в ворота "Лейпцига" пять голов. Тем самым 22-летний норвежец повторил рекорд Лионеля Месси, который 13 лет назад помог "Барселоне" разгромить немецкий "Байер".

A night to remember! 🏅 pic.twitter.com/X8ETBdGERz — Manchester City (@ManCity) March 15, 2023

Сила "Манчестер Сити"

Холанду понадобилось для этого достижения всего 57 минут. Потом Гвардиола заменил форварда, хотя Эрлинг был готов продолжать играть.

"Это было по-настоящему качественное выступление в исполнении каждого игрока с первой и до последней минуты. Мы здорово играли с мячом и без мяча. Эрлинг был прекрасен, но все показали исключительную игру", — отметил Хосеп Гвардиола.

Мощь Холанда

Каталонский тренер не скупился на комплименты в адрес своего центрального форварда. Помимо этого Гвардиола рассказал, как "Манчестер Сити" удалось улучшить игру в Лиге чемпионов.

"Пять голов за 60 минут! Фантастический парень, огромный талант. Холанд мощный футболист, прирожденный победитель.

В прошлых сезонах мы пропускали много голов, дарили их сопернику. Мы забили дома четыре гола "Реалу", шесть — "Монако", четыре "Тоттенхэму". Чаще всего мы вылетали потому, что пропускали много. Сейчас ребята очень хорошо защищаются", — рассказал Хосеп Гвардиола.

Напомним, в сезоне 2022/2023 в чемпионате Украины по футболу приближается к решающей стадии борьбы за титул. Оцениваем шансы команд в борьбе за золотые медали турнира.

Форвард английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд повторил рекорд Лионеля Месси в Лиге чемпионов.