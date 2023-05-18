ФІФА показала логотип Кубка Світу з футболу-2026

Джанні Інфантіно на церемонії. Скріншот YouTube.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) продовжує проводити урочисті церемонії, присвячені чемпіонату світу з футболу 2026-го року. На цей раз президент організації провів презентацію офіційного герба Мундіалю.

Вперше в історії на логотип ЧС складено цифри, які позначають рік проведення турніру, повідомляє ФІФА.

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Офіційна презентація логотипа Кубка Світу-2026 відбулася в американському Лос-Анджелесі. Місцем її проведення було обрано одну з найвідоміших локацій країни — обсерваторію Гріффіта.

Заява Інфантіно

У ФІФА окремо відзначили різноманітність культур країн, які приймуть Мундіаль. Бразилець Роналдо, який допомагав Джанні Інфантіно проводити презентацію, згадав про ЧС-1994. Він не сумнівається, що новий турнір, який частково пройде в США, теж виявиться драматичним і безкомпромісним.

Логотип ЧС-2026. Скріншот YouTube

Джанні Інфантіно підтримав легендарного футболіста. Він зазначив, що Мундіаль-2026 стане найкращим і найінклюзивнішим чемпіонатом світу в історії футболу.

"Турнір дозволить кожній країні та кожному учаснику вписати власну сторінку в історію чемпіонатів світу з футболу, і унікальний логотип є важливим кроком на цьому шляху до 2026 року", — заявив Джанні Інфантіно.

The countdown is 🔛 for the 2026 @FIFAWorldCup!



The official brand of the 2026 #FIFAWorldCup was launched in Los Angeles, USA, in an event that saw host countries Canada, Mexico and the USA, football legends and guests come together to celebrate: — FIFA (@FIFAcom) May 18, 2023

Мундіаль-2026 проходитиме з червня по липень у США, Канаді та Мексиці. Фінал відбудеться на "Метлайф-стедіум" у Нью-Джерсі.

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