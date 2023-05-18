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Ломаченко выиграл дуэль у Хейни и сделал заявление

18 мая 2023 08:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ломаченко выиграл дуэль у Хейни и сделал заявление
Битва взглядов Ломаченко и Хейни. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко провел дуэль взглядов с обладателем титула в легком весе Девином Хейни. Спортсмены вели себя достаточно сдержанно. 

Победителем этого противостояния вышел более опытный Ломаченко, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на 
Top Rank Boxing

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В ночь с 20 на 21 мая Василий Ломаченко и Девин Хейни встретятся на ринге в Лас-Вегасе в бою за все чемпионские пояса американского боксера. Украинца считают аутсайдером противостояния, но он достойно преодолел первое испытание. Ломаченко не дрогнул во время битвы взглядов с Хейни. 

Василий пришел на мероприятие в простой черной футболке с религиозным принтом. Девин выбрал строгий костюм светлого оттенка. Хейни по непонятной причине спрятал глаза за стеклами солнечным очков, так что прямой дуэли взглядов у боксеров не получилось. Они почти минуту смотрели друг на друга с серьезными лицами, не пытаясь провоцировать и не делая резких движений. 

Ломаченко и Хейни
Ломаченко и Хейни на традиционном мероприятии перед боем. Скриншот YouTube

Заявления боксеров

После этого Хейни снова заговорил о честной борьбе. Американец уже неоднократно призывал соперника отказаться от "грязных" приемов во время противостояния на ринге. Девин не сомневается в своей победе и не исключает того, что после боя уйдет в другой вес. 

Василия Ломаченко спросили не только о боксерском бое, но и о войне. Украинец сделал заявление о том, что только Бог может что-то изменить, и ему необходимо молиться и адресовать просьбы остановить войну. 

Напомним, португалец Криштиану Роналду может установить новый рекорд в Саудовской Аравии.

Английский "Челси" готов продать Михаила Мудрика при одном условии. При этом украинский футболист уже решил, где продолжит карьеру. 

Тренер "Ман Сити" Хосеп Гвардиола раскрыл тайну победу над "Реалом" в полуфинале Лиги чемпионов. 

Голкипер Андрей Лунин может перейти из мадридского "Реала" в один из английских клубов. 

 

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