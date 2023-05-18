Ломаченко выиграл дуэль у Хейни и сделал заявление

Битва взглядов Ломаченко и Хейни. Скриншот YouTube

Бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко провел дуэль взглядов с обладателем титула в легком весе Девином Хейни. Спортсмены вели себя достаточно сдержанно.

Победителем этого противостояния вышел более опытный Ломаченко, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на

Top Rank Boxing.

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В ночь с 20 на 21 мая Василий Ломаченко и Девин Хейни встретятся на ринге в Лас-Вегасе в бою за все чемпионские пояса американского боксера. Украинца считают аутсайдером противостояния, но он достойно преодолел первое испытание. Ломаченко не дрогнул во время битвы взглядов с Хейни.

Василий пришел на мероприятие в простой черной футболке с религиозным принтом. Девин выбрал строгий костюм светлого оттенка. Хейни по непонятной причине спрятал глаза за стеклами солнечным очков, так что прямой дуэли взглядов у боксеров не получилось. Они почти минуту смотрели друг на друга с серьезными лицами, не пытаясь провоцировать и не делая резких движений.

Ломаченко и Хейни на традиционном мероприятии перед боем. Скриншот YouTube

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После этого Хейни снова заговорил о честной борьбе. Американец уже неоднократно призывал соперника отказаться от "грязных" приемов во время противостояния на ринге. Девин не сомневается в своей победе и не исключает того, что после боя уйдет в другой вес.

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