Ломаченко виграв дуель у Хейні та зробив заяву

Битва поглядів Ломаченка та Хейні. Скріншот YouTube

Колишній чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко провів дуель поглядів із володарем титулу у легкій вазі Девіном Хейні. Спортсмени поводилися досить стримано.

Переможцем цього протистояння вийшов досвідченіший Ломаченко, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Top Rank Boxing.

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У ніч із 20 на 21 травня Василь Ломаченко та Девін Хейні зустрінуться на рингу у Лас-Вегасі у бою за всі чемпіонські пояси американського боксера. Українця вважають аутсайдером протистояння, але він гідно подолав перше випробування. Ломаченко не здригнувся під час битви поглядів із Хейні.

Василь прийшов на захід у простій чорній футболці із релігійним принтом. Девін вибрав строгий костюм світлого відтінку. Хейні з незрозумілої причини сховав очі за склом сонячних окулярів, так що прямої дуелі поглядів у боксерів не вийшло. Вони майже хвилину дивилися один на одного із серйозними обличчями, не намагаючись провокувати та не роблячи різких рухів.

Ломаченко та Хейні на традиційному заході перед боєм. Скріншот YouTube

Заяви боксерів

Після цього Хейні знову заговорив про чесну боротьбу. Американець вже неодноразово закликав суперника відмовитись від "брудних" прийомів під час протистояння на рингу. Девін не сумнівається у своїй перемозі й не виключає того, що після бою піде в іншу вагу.

Василя Ломаченка запитали не лише про боксерський бій, а й про війну. Українець зробив заяву про те, що лише Бог може щось змінити, і йому необхідно молитися та адресувати прохання зупинити війну.

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