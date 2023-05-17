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Лунин может заменить Льориса в "Тоттенхэме"

17 мая 2023 09:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лунин может заменить Льориса в "Тоттенхэме"
Андрей Лунин с супругой. Фото: instagram.com/lunin_andrey/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах вратаря заинтересован лондонский "Тоттенхэм". 

Лунин является одним из кандидатов на смену Льорису, сообщает Daily Mail

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Капитан "Тоттенхэма" Уго Льорис объявил о решении покинуть клуб. Его контракт со "шпорами" завершится летом 2024-го года. Француз не станет продлевать соглашение. 

Кто может заменить Льориса? 

Украинец Андрей Лунин является одним из кандидатов на пост вратаря "Тоттенхэма". В клубе рассматривают сразу нескольких голкиперов, но переговоры с ними начнутся только после того, как лондонцы наймут нового спортивного директора. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин в сборной Украины. Фото: УНИАН

Еще одним кандидатом в "Тоттенхэм" стал вратарь "Брентфорда" Давид Райя. Испанец отказался продлевать контракт с клубом. Он станет свободным агентом летом 2024-го года. 

Андрей Лунин так и не смог выиграть у Тибо Куртуа конкуренцию за место основного голкипера "Реала". Клуб готов как продать украинского футболиста, так и отдать его в аренду. 

Напомним, вингер "Челси" Михаил Мудрик решил, где продолжит карьеру.

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