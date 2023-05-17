Лунин может заменить Льориса в "Тоттенхэме"

Андрей Лунин с супругой. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах вратаря заинтересован лондонский "Тоттенхэм".

Лунин является одним из кандидатов на смену Льорису, сообщает Daily Mail.

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Кто может заменить Льориса?

Украинец Андрей Лунин является одним из кандидатов на пост вратаря "Тоттенхэма". В клубе рассматривают сразу нескольких голкиперов, но переговоры с ними начнутся только после того, как лондонцы наймут нового спортивного директора.

Андрей Лунин в сборной Украины. Фото: УНИАН

Еще одним кандидатом в "Тоттенхэм" стал вратарь "Брентфорда" Давид Райя. Испанец отказался продлевать контракт с клубом. Он станет свободным агентом летом 2024-го года.

Андрей Лунин так и не смог выиграть у Тибо Куртуа конкуренцию за место основного голкипера "Реала". Клуб готов как продать украинского футболиста, так и отдать его в аренду.

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